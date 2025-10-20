ตม.บุกค้น บ.ขึ้นทะเบียนคนงานต่างด้าว ปลอมตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สั่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง

ตม.อยุธยาประสานกองสืบลุยคุ้นบริษัทขึ้นทะเบียนต่างด้าว พบหลักฐานปลอมตราตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สืบเนื่องมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศ และต่อมาปรากฏว่ามีคนต่างด้าวนำเอกสารปลอมมามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 จึงได้สั่งการให้ ตม.จว.อยุธยา ประสานงานกับสืบ บก.ตม.3 และสืบ สตม.เพื่อขยายผลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อมาจากการสืบสวนปรากฏว่าพบบริษัทมีชื่อแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา มีพฤติการณ์รับปลอมเอกสารดังกล่าวจริง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ต่อมาวันที่ 20 ต.ค. เวลาประมาณ 10.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 จึงได้สั่งการให้หน่วยในสังกัดได้แก่ พ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. สนธิกำลังร่วมกันเข้าตรวจค้นบริษัทดังกล่าว โดยได้ทำรายงานสืบสวนเพื่อขอนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลได้อนุมัติหมายค้นที่ 319/2568 ลง 20 ต.ค.68 เพื่อเข้าตรวจค้นบริษัทฯ ดังกล่าว
ผลการตรวจค้นพบตัว Mr.Myint นามสมมติ อายุ 42 ปี บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า ซึ่งอยู่ด้วยมติแรงงาน 4 สัญชาติ นั่งทำงานอยู่ในที่ดังกล่าว และตรวจค้นพบเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพรอยตราของ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา สอบถามรับว่าตนเองเป็นผู้ทำปลอมเอกสารดังกล่าว โดยอาศัยความชำนาญในการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทราบว่าช่วงดังกล่าวมีการรับขึ้นทะเบียนแรงงาน จึงฉวยโอกาสทำรอยตราปลอมของ ตม.จังหวั พระนครศรีอยุธยา แล้วพิมพ์ลงในแบบยื่นขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว (บต.50) ของคนต่างด้าวที่มาว่าจ้าง ก่อนที่จะรับเงินค่าทำรายละ 5,000-6,000 บาท
พล.ต.ต.ทรงโปรด ผบก.ตม.3 เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ เอกชนรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้รับเอกสารจากคนต่างด้าว แล้วต่อมาปรากฏว่ามีการปลอมรอยตราของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงในเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน โดยในกรณีพนักงานอ้างว่าได้ฉวยโอกาสรับงานเอง ซึ่งจะได้สั่งการให้ กก.สส.บก.ตม.3 รับคำร้องทุกข์และทำการสืบสวนขยายผลต่อไปว่ามีบุคคลใดๆ เกี่ยวข้องอีกหรือไม่อย่างไร และต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นขอให้นายจ้างทุกรายตรวจสอบหรือเลือกใช้บริการบริษัทที่ถูกต้อง ตลอดจนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ เพราะการใช้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนอกจากเพื่อความเจริญในทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศด้วย