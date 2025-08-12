สืบตม.ตามรวบหนุ่มจีน โกงเงินลงทุนสวนทุเรียน จันทบุรี-ภาคตะวันออก หนีจากพัทยาซุกเชียงใหม่

กองสืบตม.3 ไล่ล่าข้ามจังหวัด จากพัทยาถึงแม่ริม เชียงใหม่ รวบหนุ่มจีนต้องหมายจับคดีฉ้อโกงเงินลงทุนสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี-ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.(สส.), พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาตรา จิตธนภัทร์, ร.ต.อ.กิตติ์ธนทัต อิทธิ พัฒน์ ปัญญา และ ร.ต.ต.ปพลพัฒน์ งามวิวัฒน์ภักดี ลงพื้นที่ติดตามจับกุม นายหลง (นามสมมุติ) สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับจากมณฑลกวางโจว ประเทศจีน ในคดีฉ้อโกง
พฤติการณ์คือ นายหลงได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในโครงการสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก ก่อนเชิดเงินหลบหนีออกนอกประเทศจีน ทางการจีนได้ออกหมายจับและทำหนังสือร้องขอให้ไทยเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักร พร้อมแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย
หลังรับข้อมูล เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสะกดรอยจากพื้นที่พัทยา เข้ากรุงเทพฯ ขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งสามารถบุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ คาปั๊มน้ำมันในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ให้มีโอกาสหลบหนี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และควบคุมตัวส่งห้องกักตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อรอส่งตัวกลับประเทศตามขั้นตอนกฎหมาย
พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มุ่งปราบปรามอาชญากรข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำผิดในไทย เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ