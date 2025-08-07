บุกจับจีนเทาร่วมสาวไทย กลางพูลวิลล่าหรูย่านพัทยา ไลฟ์สด เซ็กซ์ครีเอเตอร์

กองสืบ ตม.3 บุกพูลวิลล่าหรู กลางเมืองพัทยา รวบแก๊งจีนเทาร่วมสาวไทย ทำคลิปลามกอนาจาร live sex ออนไลน์
กลางดึก วันที่ 7 ส.ค. พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.(สส.), พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 และชุดสืบสวนภาคตะวันออก กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.ฯ ลุย ปิดล้อมจับกุม นายหง (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี นายซี (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี นายเผิง (นามสมมุติ) อายุ 53 ปี น.ส.แพรว (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี และ น.ส.แยม (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี แก๊งจีนเทาจากแดนมังกร ซึ่งเข้าตั้งฐานเปิด live สดกิจกรรมทางเพศ ผ่านแพลทฟอร์มจีน เก็บค่าเข้าชม และค่าสั่งการนักแสดงแบบสดๆ สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย โดยจับกุมตัวได้คาบ้านพูลวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนและติดตามอย่างต่อเนื่อง ว่า พบพฤติกรรมกลุ่มชาวจีน แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์ และประกอบกิจกรรมผลิตสื่อลามกอนาจารภายใจราชอาณาจักรไทย ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิสูจน์ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน จึงได้วางแผนและนำกำลังเข้าควบคุมตัว นายหง (นามสมมุติ) หัวหน้าแก๊ง พร้อมพวก ไว้ได้สำเร็จพบของกลางเป็นเซ็กส์ทอย ถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นกล้องมือถือและไฟไลฟ์สด จำนวนมาก เบื้องต้นได้แจ้ง 3 ข้อหาหนัก คือ "ร่วมกันเพื่อความประสงค์แห่งการค้า ซึ่งภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก, ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น และ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้" ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ดำเนินคดี
พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าว เป็นการเย้ยกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ เป็นสิ่งที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อย่างเด็ดขาด.