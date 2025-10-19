รวบคาด่านบ้านแหลม โจรเขมรจี้ร้านทองในสมุทรปราการ อ้างไม่มีเงิน หากินลำบาก หลังเหตุไทยปะทะกัมพูชา

สตม.ไล่ล่าสกัดจับขเมรชิงทองในจังหวัดสมุทรปราการ จับได้ค่าด่าน ตม.จันทบุรี อ้างสาเหตุลงมือจี้พราะเงินไม่พอใช้ หลังเกิดเหตุไทย-กัมพูชาปะทะตามแนวชายแดน
สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายเป็นคนกัมพูชาก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทองที่ห้างดังในจังหวัดสมุทรปราการ และได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุนั้น ต่อมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งรัดสืบสวนจับกุมตัวคนร้ายดังกล่าวให้ได้นั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานตามแนวชายแดนเพื่อสกัดจับคนร้ายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ต่อมา พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้กำชับไปยังด่านชายแดนโดยเฉพาะ จว.สระแก้ว, จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ให้เพิ่มความเข้มในการสกัดจับ
ต่อมาเวลาประมาณ 09.00 น.ของวันที่ 19 ต.ค.68 ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม กำลังปฏิบัติงานได้รับแจ้งเบาะแสจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีบุคคลต้องสงสัยลักษณะคล้าย นาย Ouch นามสมมติ คนกัมพูชา สวมเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาว กางเกงยีนส์ขายาวสีเทาดำ รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ซึ่งเป็นการแต่งกายลักษณะเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุ อยู่บริเวณใกล้เคียงด่านจึงได้เข้าตรวจสอบและควบคุมตัว ต่อมาผู้ต้องหาได้รับว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุบุกชิงทองดังกล่าวจริง
พล.ต.ต.ทรงโปรด ผบก.ตม.3 ได้เปิดเผยว่าจากการซักถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยได้วางแผนล่วงหน้า 3 วันก่อนเกิดเหตุ ทั้งนี้ยังได้ชมเชยด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด โดยเฉพาะ ตม.จว.จันทบุรี ที่ทำงานอย่างรวดเร็วในการวางสายข่าวสกัดจับคนร้ายไว้ได้ก่อนที่จะข้ามแดนหลบหนีไป ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้ด่านชายแดนจะมีการปิดกั้น แต่จะมีการเปิดให้เพื่อให้คนเขมรออกไปเท่านั้น และรับเข้าเฉพาะคนไทยซึ่งก่อนจะเดินทางเข้าก็จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกด้วย ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมามีคนไทยผ่านแดนเพียงคนเดียว และจะไม่มีการรับคนสัญชาติอื่นเข้ามาแต่อย่างใด โดยการปฏิบัติจะขึ้นตรงต่อคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ในฐานะผู้ควบคุมยุทธการณ์แนวชายแดน
ข้อมูลซักถามจากแหล่งข่าวผู้ต้องหารับว่าก่อเหตุเพราะต้องการนำเงินกลับไปใช้จ่ายที่บ้าน ซึ่งเดิมตนทำงานอยู่ในไทยมานานและมีรายได้ดี แต่ปัจจุบันหลังเกิดเหตุชายแดนทางบ้านก็มีความลำบากมากขึ้น ลำพังเงินปกติไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในขณะนี้