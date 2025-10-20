ชาวนาแพร่กลุ่มแรกลุกฮือ!บุกศาลากลางฯจี้รัฐเพิ่มราคาข้าว

แพร่ - ชาวนาแพร่ที่ได้ผลผลิตพื้นที่แรกของจังหวัด รวมตัวบุกศาลากลางฯ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หลังขายข้าวเปลือกได้แค่กิโลฯละ 6 บาท สูงสุดไม่เกิน 7 บาท แต่ต้นทุนสูงลิบทั้งค่าปุ๋ย-ค่ายา-ค่าเช่าที่นา-ค่ารถเกี่ยวฯ
วันนี้(20 ต.ค.) กลุ่มเกษตรกรในอำเภอร้องกวาง โดยเฉพาะตำบลแม่ยางตาลจำนวน 200 คน รวมพื้นที่ทำนา 4,500 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตข้าวออกเป็นตำบลแรกๆของจังหวัดแพร่ แต่ปีนี้มีราคาตกลงเหลือกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า สูงสุดไม่เกิน 7 บาท ซึ่งไม่คุ้มทุน ได้รวมตัวกันเดินทางไปประท้วงที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่
เกษตรกรต้องการให้มีการจำหน่ายให้คุ้มทุน ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ย ยา และค่าเช่าที่ดินกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวมีต้นทุนที่สูงขึ้น เกษตรกรในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์กข. 26 ได้รับความเดือดร้อนมาก
ขณะที่นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์ฯจังหวัดแพร่ , นางสาวสุภาวรรณ เพ็ชศรี เกษตรและสหกรณ์ฯจังหวัดแพร่ , ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดแพร่ , นายธีระ แก้วมา นายอำเภอร้องกวาง ร่วมประชุมหาทางออกทันที
ซึ่งนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พยายามทำความเข้าใจถึงกลไกตลาดอย่างไรก็ตามจะรับหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เวลามากกว่า 7 วันในการแก้ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าจะต้องมีการเยียวยาย้อนหลังด้วย
ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้ประสานงานของพรรคกล้าธรรม ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปีนี้ จะเสนอต่อส.ส.ของพรรค นำไปพูดในสภาฯเพื่อนำไปสู่การแก้ไขจากคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน ต่อไป