"ยรรยง" ซัด "ศุภจี" ไม่สมราคาคุยทำงานมืออาชีพ ตามหารมต.ช่วยชาวนาเชียงใหม่แก้ราคาตกต่ำ

"ศุภจี"อยู่ไหน! "ยรรยง" ตามหารัฐมนตรีช่วยชาวนาเชียงใหม่ เผชิญราคาข้าวตกต่ำ - ตอก! ไม่สมราคาคุยทำงานมืออาชีพ-แก้ปัญหาเกษตรกร
วันนี้ (17ต.ค.) นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ จากหลายอำเภอ รวมตัวกันกว่า 100 คน บุกศาลากลางเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งมือช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7 บาท หรือเท่าราคาบะหมี่สำเร็จรูปแค่ซองเดียวว่า หลังจากตนเห็นข่าวดังกล่าว ตนยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเข้าไปให้ความสนใจ เข้าไปรับรู้ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเลยสักคน แต่ปล่อยให้ข้าราชการระดับล่างในพื้นที่ ออกรับหน้าแทน
นายยรรยง ยังเห็นว่า ตอนรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งตนเองเห็นทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมืออาชีพหลายคน อ้างว่า จะทำงานอย่างมืออาชีพ และไม่มีวันหยุดวันพัก เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้มีเวลาน้อย พร้อมยังระบุว่า "ไม่เห็นสมราคาคุยเลยนะครับ"