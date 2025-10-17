ถังน้ำมัน 200 ลิตรระเบิดสนั่น! เพลิงไหม้อู่ซ่อมรถเก่า หญิงชรา-สุนัขรอดตายหวุดหวิด

ลพบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถเก่าริมคลองชลประทาน เมืองลพบุรี ถังน้ำมัน 200 ลิตรระเบิดเสียงดังสนั่น ไฟลุกท่วมวอดทั้งหลัง หญิงชราเจ้าของอู่พร้อมสุนัขคู่ใจหนีตายรอดหวุดหวิด ได้รับบาดเจ็บไฟลวกเล็กน้อย
เมื่อเวลา 18.55 น. วันนี้ ( 17 ต.ค.) ร.ต.อ.ดนัยเดช กัณนาริก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสิทธิชัย กล่อประสงค์สุข ส.ส.ลพบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถและพ่นสีเก่า “วิเชียรการช่าง” ตั้งอยู่ริมคลองชลประทานอนุสาสนันท์ หลังวัดชีป่าสิตาราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง จึงได้ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลพบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า 10 คัน เข้าช่วยเหลือ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ระหว่างเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง เนื่องจากภายในอู่มีถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรบรรจุน้ำมันเก่าอยู่หลายสิบถัง
นางชลอ บุญซิน อายุ 76 ปี เจ้าของอู่ ซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในเพียงลำพัง พร้อมสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน 1 ตัว สามารถหนีออกมาได้ทัน โดยได้รับบาดเจ็บไฟลวกที่หลังมือขวา ส่วนสุนัขขนถูกไฟไหม้เล็กน้อย เผยว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดและเห็นไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงรีบวิ่งไปปลดเชือกสุนัขแล้วพากันฝ่าเปลวเพลิงออกมาอย่างหวุดหวิด
เบื้องต้น ทราบว่าอู่ดังกล่าวปิดให้บริการมานาน แต่ยังมีเศษซากรถและถังน้ำมันคงค้างอยู่จำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหาย โดยจะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป