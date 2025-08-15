หนุ่มอู่ซ่อมรถร้องโดนหนุ่มเซียนพระหลอกลงทุนเช่าพระเครื่อง เสียหายกว่า 1 ล้านบาท

อุบลราชธานี-เจ้าของอู่ซ่อมรถเมืองอุบลฯ กับเพื่อนๆ ถูกเซียนพระชื่อดังหลอกลงทุนเช่าพระเครื่องของอาจารย์ต้อม อ้างมีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาแล้วมากถึง 25 ลัง ด้วยความอยากได้เงินชักชวนกันลงทุนก่อนสูญเงินนับล้านบาท
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้( 15 ส.ค.)ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี นายชาญวิทย์ ยอดสิงห์ เจ้าของเพจบ้านเฮียชาญ อุ้ยอุบล พาผู้เสียหาย เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ฉลอง อุคะ รอง ผกก. หัวหน้างานสอบสวนเอาผิดกับนายชินเวศน์ ขันชะลี อายุ 29 ปี เซียนพระชาว อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หลอกลวงฉ้อโกงเงิน ด้วยการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายพระเครื่อง ทางออนไลน์ โดยจะได้เงินตอบแทนที่สูง
นายโชคชัย สายแวว อายุ 27 ปี หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนเองปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี นายชินเวศน์ ได้นำรถยนต์เข้ามาซ่อมอยู่ที่อู่ของตนเอง หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาตีสนิท และได้ชักชวนให้ลงทุนเช่าขายพระเครื่องของอาจารย์ต้อม ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง ตอนนี้มีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาจำนวน 25 ลัง
โดยบอกให้รวบร่วมเงินกัน พอได้เงินเขาก็จะโอนเงินให้ลูกค้า ก่อนจะออกอุบายว่าบัญชีของตนเองถูกอายัด และอ้างว่าจะต้องอาเงินไปเคลียธนาคารต่างๆ ตนเองจึงได้โอนเงินไปร่วมลงทุนหลายครั้ง เป็นเงินจำนวนเงิน 250,000 บาท ซึ่งหลังจากที่ตนเองร่วมลงทุนไปแล้ว ไม่เคยได้รับเงินตอบแทนเลย และติดต่อนายชินเวศน์ ไม่ได้ พร้อมทราบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนที่โดนหลอกเหมือนตน จึงได้นัดหมายกับผู้เสียหายคนอื่น มาแจ้งความที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมกันในวันนี้