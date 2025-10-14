ไฟช็อต! ลามไหม้หอพัก รพ.แพร่ อพยพหนีกันโกลาหล กู้ภัยฝ่าเพลิงช่วยหมอสุดระทึก

แพร่ - ระดมรถดับเพลิงสกัดกันระทึก..ไฟช็อตลามไหม้ห้องพักชั้น 5 หอพัก รพ.แพร่ ต้องอพยพหนีกันโกลาหลตอนเช้ามืด ขณะที่หมอติดอยู่บนชั้น 6 เดชะบุญกู้ภัยฝ่าเปลวเพลิงช่วยออกมาได้ปลอดภัย
เช้ามืดวันนี้ (14 ต.ค.) ร.ต.ท.ทศพล ยศศรีใจ รอง สว.สส.ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองแพร่ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หอพักแพทย์ภายในโรงพยาบาลแพร่ จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่ กู้ภัยจากสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ และรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง อบต.กาญจนา เทศบาลป่าแมต อบต.เหมืองหม้อ เทศบาลทุ่งโอ้ง เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลช่อแฮ อบต.นาจักร เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบช่วยเหลือ
เบื้องต้นพบว่าไฟไหม้ที่บริเวณชั้น 5 ห้องพักหมายเลข 504 ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์ และมีแพทย์ติดอยู่บริเวณชั้น 6 ไม่สามารถลงมาได้ เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังเข้าดับเพลิงที่ห้องต้นเพลิง และสอบถามรายละเอียดจุดที่แพทย์ติดอยู่ ก่อนให้เจ้าหน้าที่สวมชุดนิรภัยเดินเท้าขึ้นไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นไม่มีอาการบาดเจ็บ เพียงแต่ตกใจ และมีสติในการหลบไปอยู่ในจุดที่ไม่มีควัน เบื้องต้นได้นำตัวไปตรวจร่างกายที่ห้องฉุกเฉิน รพ.แพร่
นพ.ยอดปิติ ตั้งตรงจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.แพร่ ระบุว่า ต้นเพลิงเป็นห้อง 504 สอบถามเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเนื่องจากน้ำไปโดนปลั๊กไฟจึงทำให้ไฟลุกขึ้นมา ซึ่งได้ใช้ถังดับเพลิงดับเอง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จึงเรียก รปภ.มาช่วย แต่ไฟลุกอย่างรวดเร็วไม่สามารถดับได้ จึงได้ออกมาจากอาคาร ก่อนที่ไฟจะโหมลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น 3 ครั้ง
ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังจุดอื่นๆ ได้ แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไม่ให้เกิดความร้อน ขณะที่ รพ.แพร่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าในอาคารและจุดเกิดเหตุ รอเจ้าหน้าที่ ตร.พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป ส่วนของ รพ.แพร่ยังคงเปิดบริการรักษาผู้ป่วยตามปกติ