ไฟไหม้โกดังตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อดังของ จ.เพชรบุรี เสียหายกว่า 10 ล้านบาท

เพชรบุรี - ไฟไหม้โกดังตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อดังของ จ.เพชรบุรี ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแสงตะวัน ซอย 4 หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เสียหายกว่า 10 ล้านบาท คาดสาเหตุคนงานลืมชักปลั๊กเตารีด
วันนี้(28 ส.ค.) เวลา 02.19 น. ร.ต.ท.จิราภรณ์ พูลพิพัฒน์ รอง(สว.) สอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านแสงตะวัน ซอย 4 หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังไปตรวจสอบ พร้อมประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และกำลังอาสาสมัครกู้ภัยฯ ชุดผจญเพลิงของมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี ร่วมสนับสนุน
ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ มีลักษณะเป็นอาคารปูน 3 ชั้น เลขที่ 183/1 หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ก่อนที่จะลุกลามลงมาที่บริเวณชั้น 1 ของตัวอาคาร ซึ่งภายในเป็นโกดังเก็บผ้าและเป็นสถานที่ตัดเย็บเสื้อผ้าของร้านชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
โดยขณะเกิดเหตุได้มีเสียงปะทุดังออกมาอยู่ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการเรียกเพื่อนบ้านข้างเคียงต่างๆ ให้ทำการขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์ ตลอดจนผู้พักอาศัยไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อน เพราะเพลิงมีทีท่าที่จะลุกลามและรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ และหน่วยดับเพลิงใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงจะสามารถทำการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ และทราบชื่อเจ้าของบ้านคือ นายสิทธิรัตน์ โรจนพรพันธุ์ อายุ 45 ปี ชาว จ.เพชรบุรี
ตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน อาทิ เครื่องจักรที่ใช้ในการเย็บผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุดิบผ้า และเอกสารสำคัญต่างๆ ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมูลค่าความเสียหายจากที่ประเมินในเบื้องต้นประมาณ 10 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
จากการสอบถาม นายสิทธิรัตน์ฯ เล่าว่า อาคารหลังดังกล่าวใช้เป็นโกดังเก็บผ้า และเป็นสถานที่ในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับออเดอร์มา ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน(27 ส.ค.) ตนได้เข้ามาดูลูกน้องทำงานที่บ้านหลังดังกล่าว กระทั้งถึงเวลาเลิกงานได้ปิดประตูอาคารตามปกติ ซึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานแต่อย่างใด จนกระทั่งมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาแจ้งกลางดึกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว คาดว่าคนงานน่าจะลืมเสียปลั๊กเตารีดทิ้งไว้แล้วทำให้เกิดความร้อนสะสม จนทำให้มีเพลิงลุกไหม้ดังกล่าว
ทั้งนี้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี จะประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเพชรบุรี เพื่อเข้าทำการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป