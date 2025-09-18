นครปฐมระทึก! เพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น เจ้าของวิ่งฝ่ากองเพลิงอุ้ม “บางแก้ว” รอดหวุดหวิด

นครปฐม - เพลิงไหม้บ้านเช่าไม้ 2 ชั้น กลางอำเภอนครชัยศรี เจ้าของบ้านสองผัวเมียกลับมาพบไฟกำลังลุกโหม รีบฝ่าเปลวเพลิงช่วยชีวิตสุนัขพันธุ์บางแก้วคู่ใจออกมาได้ปลอดภัย แต่บ้านวอดทั้งหลัง คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.68 พ.ต.ท.อนุรักษ์ ดีคล้าย สว.สอบสวน สภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จึงรุดตรวจสอบพร้อมนายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลนครชัยศรี อบต.ท่าตำหนัก และทีมกู้ชีพในพื้นที่
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น พบเพลิงลุกโหมอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัด ขณะเดียวกันนายปัญญาวุฒิ พุ่มมรดร อายุ 57 ปี เจ้าของบ้าน ได้วิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปอุ้มสุนัขพันธุ์บางแก้วออกมาส่งให้ภรรยาที่กำลังร้องไห้ด้วยความห่วงใยอยู่ด้านนอก ท่ามกลางความตกตะลึงและสะเทือนใจของผู้เห็นเหตุการณ์
นายปัญญาวุฒิเล่าว่า ตนกับภรรยาออกไปขายลูกชิ้น ระหว่างนั้นมีเพื่อนบ้านโทรแจ้งว่าไฟไหม้บ้าน เมื่อรีบกลับมาก็พบไฟกำลังลุกลาม จึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตวิ่งเข้าไปช่วยสุนัขที่เลี้ยงไว้ เพราะเกรงว่าจะถูกไฟคลอกจนรอดออกมาไม่ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจร กำลังประสานกองพิสูจน์หลักฐาน 7 เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป