อยุธยาท่วมยาว 2–3 เดือนสังเวยแล้ว 8 ศพ – ชาวบ้านยังต้องพายเรือฝ่าน้ำใช้ชีวิตกลางสายน้ำ

พระนครศรีอยุธยา – น้ำท่วมใหญ่ยังไม่คลี่คลาย! อยุธยาจมน้ำต่อเนื่องกว่า 2–3 เดือน คร่าชีวิตแล้ว 8 ราย ใน 3 อำเภอ ขณะชาวบ้านหลายพื้นที่ยังต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้าน บางรายสูงวัยพายเรือทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็น เผยชีวิตลำบาก ต้องช่วยกันซื้อข้าวของให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้
วันนี้ ( 13 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้หลายอำเภอยังมีน้ำท่วมขังยาวนาน
ขณะนี้อยุธยามีพื้นที่ประสบภัยรวม 12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 49,873 ครัวเรือน มัสยิด 2 แห่ง ถนนในหมู่บ้าน 58 สาย และโรงเรียน 33 แห่งได้รับผลกระทบ ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย ในพื้นที่อำเภอเสนา อำเภอบางบาล และอำเภอบางไทร
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุด ระดับน้ำสูงกว่า 2–3 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกน้ำล้อมรอบ ถนนในชุมชนถูกตัดขาด ประชาชนต้องพายเรือเข้าออกแทนการเดินทางปกติ หลายครอบครัวนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนสะพานเพื่อหนีน้ำ
นางบุญเรือน อายุ 71 ปี ชาวบ้านผู้ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย เผยทั้งน้ำเสียงอ่อนแรงว่า “น้ำท่วมมาเกือบ 3 เดือนแล้วค่ะ ขึ้นลงไป 3 ครั้ง ยังไม่แห้งดี ตอนนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียว บางบ้านไม่มีเรือก็ออกไม่ได้ ต้องฝากเพื่อนบ้านที่มีเรือซื้อของกินของใช้ให้ผู้ป่วย คนแก่หลายคนอยู่ลำบาก ว่ายน้ำไม่เป็น เสื้อชูชีพก็ไม่มี แต่ก็ต้องพายเรือเข้าออกทุกวัน”
นางบุญเรือนกล่าวต่อว่า น้ำปีนี้มานานผิดปกติ “เมื่อก่อนท่วมก็แป๊บเดียว แต่มาครั้งนี้ขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี คงต้องทนอีก 1–2 เดือนกว่าจะลด” พร้อมเผยว่าหลายคนเจ็บป่วยจากการลุยน้ำ เช่น เท้าอักเสบ ปวดแขนขา หรือเป็นรองช้ำ เพราะต้องพายเรือทั้งที่อายุมากแล้ว บางบ้านไม่มีเรือก็ต้องอยู่แต่ในบ้าน ซื้อของทีต้องเผื่อไว้เป็นอาทิตย์ เพราะกลัวอันตรายจากการพายเรือกลางน้ำ
สถานการณ์ล่าสุด จังหวัดยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ซึ่งยังมีระดับน้ำสูงจากตลิ่งหลายจุด และคาดว่าหากฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำท่วมอาจยืดเยื้อไปถึงหลังเทศกาลลอยกระทง