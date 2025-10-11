แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่อุบลฯ แจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านน้ำท่วม

อุบลราชธานี-แม่ทัพภาค 2 คนใหม่ ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูล ถูกน้ำท่วมหนัก พร้อมแจกถุงยังชีพของกองทัพให้ชาวบ้านที่ประสบภัย
วันนี้ (11 ต.ค.) ที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์น้ำ สถานการณ์อุทกภัย และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จัดตั้งชุดหมอเดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ซอยชลประทานท่าบ่อ ให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดยาสามัญประจำบ้านจากกองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำสายสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี รวมทั้งลำน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ "คาจิกิ" พายุ "หนองฟ้า" พายุ "บัวลอย" รวมถึงร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จึงประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใน 12 อำเภอ 68 ตำบล 431 หมู่บ้าน 15,595 ครัวเรือน ต้องอพยพหนีน้ำท่วมบ้านที่พักอาศัย 1,063 ครอบครัว จำนวน 3,374 คน พื้นที่การเกษตรที่คาดได้รับความเสียหาย 102,000 ไร่เศษ