เจ้าท่าฯ เตรียมพร้อมมาตรการปลอดภัย “วันลอยกระทง” ออกประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมเดินเรือ”เจ้าพระยา”

"เจ้าท่า" เตรียมพร้อม !! ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว “วันลอยกระทง” 5 พ.ย. 68 พร้อมออกประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา คุมเข้มความปลอดภัยท่าเรือยอดนิยม
นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้ประชุมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ 1-7 เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างสูงสุดในคืนลอยกระทงปี 2568 ซึ่งกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงและท่องเที่ยวตามท่าเรือหลักๆ ที่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก อาทิท่าเรือสะพานพระราม 8 ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือเอเชียทีค และท่าเรือไอคอนสยาม
โดย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2568 โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง ส่วนกลางจำนวน 164 คน เรือรักษาการณ์จำนวน 8 ลำ เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือจำนวน 62 ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนภูมิภาค มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ จำนวน 645 คน เรือรักษาการณ์จำนวน 64 ลำ รวมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 809 คน เรือรักษาการณ์ 72 ลำ
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าท่าส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต่าง ๆ บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ประกอบการโรงแรม มูลนิธิจิตอาสา อาสาวารี และเครือข่ายภาคประชาชน โดยจะประชุมเตรียมความพร้อมบูรณการการปฏิบัติฯ กับทุกภาคส่วนในปลายเดือนตุลาคม นี้
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้มีการออกประกาศควบคุมการเดินเรือและเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนเทศกาลลอยกระทง จำนวน 3 ประกาศ ได้แก่ ประกาศที่ 1046/2568 เรื่อง กําหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง ประกาศ ที่ 1047/2568 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทง และประกาศ ที่ 1048/2568 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง และออกคำสั่ง ที่ 1049/2568 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1050 และคำสั่งที่ /2568 เรื่อง ให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมของมาตรการฯ ดังกล่าว จะเป็นการช่วยตรวจตราควบคุม ดูแลการเดินเรือ การใช้เรือและท่าเทียบเรือต่าง ๆในคืนวันลอยกระทงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเน้น บูรณาการตรวจวัดแอลกอฮอล์ นายท้ายเรือ และลูกเรือ ก่อนให้บริการ เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด และหากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทร.สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง