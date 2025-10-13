กรี๊ดลั่น!หนุ่ม นทท.ไทยป่วยจิต เปลือยล่อนจ้อนเดินเตร่ทั่วแยกถนนนิมมานฯ กลางเมืองเชียงใหม่-จนท.วุ่นช่วยกันจับ

เชียงใหม่-วุ่น!หนุ่มนักท่องเที่ยวไทยเปลือยกายล่อนจ้อนเดินเตร่ทั่วแยกรินคำ ถนนนิมมานเหมินทร์ กลางเมืองเชียงใหม่ จนท.ต้องเร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุ พบมีอาการป่วยทางจิตประสาทและขาดยา แถมดื่มสุราระหว่างมาเที่ยวกับครอบครัว เบื้องต้นให้การช่วยเหลือนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
รายงานข่าวแจ้งว่าช่วงดึกคืนวานนี้(12ต.ค.68) พบผู้ชายรูปร่างใหญ่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว เดินอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใกล้สี่แยกรินคำ มุ่งหน้าข้ามแยกไปยังถนนนิมมานเหมินทร์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนที่พบเห็นและมีการบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ พร้อมทั้งมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกตัญญูธรรมกุศล ให้เข้าตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือด้วยการพยายามนำผ้าเช็ดตัวคลุมสวมให้กับนักท่องเที่ยวชายคนดังกล่าวที่อยู่ในอาการขาดสติและมึนเมา ซึ่งต้องพูดคุยเกลี่ยกล่อมอยู่พักใหญ่จึงมีอาการสงบสติลงได้และยอมใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมปกปิดร่างกาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมที่จะนำตัวนักท่องเที่ยวชายคนดังกล่าวส่งกลับโรงแรมที่พักที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามทางครอบครัวและญาติร้องขอให้นำตัวส่งไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากเกรงว่าอาจจะก่อเหตุที่ไม่คาดคิดและเกิดอันตรายหรือความเสียหายขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของครอบครัว
ทั้งนี้จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามครอบครัว เบื้องต้นทราบว่า นักท่องเที่ยวชายคนนี้อายุ 32 ปี และมีอาการป่วยทางจิต เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด แต่ก่อนเกิดเหตุไม่ได้รับประทานยารักษาตัว และดื่มสุราจำนวนมาก จึงเกิดอาการหลอนและก่อเหตุในครั้งนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเมื่ออาการดีขึ้นจะเชิญตัวผู้ก่อเหตุและครอบครัวเข้าให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถานีตำรวจ.