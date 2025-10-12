“พี่วิน”โคราชเชื่อ“คนละครึ่งพลัส”ช่วยลูกค้าใช้บริการมากขึ้น แต่หวั่นเงินเข้าบัญชีช้า-ผวาภาษีย้อนหลัง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พี่วินจยย.รับจ้างโคราช เชื่อ “คนละครึ่งพลัส” ช่วยลดภาระประชาชนและทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น แต่หวั่นภาษีย้อนหลัง สูงอายุใช้แอพฯไม่ชำนาญ ขณะที่วินรถตุ๊กตุ๊ก มองไม่เหมาะสำหรับรถรับจ้างสาธารณะ ที่มีลูกค้าน้อย แถมได้ค่าโดยสารทันทีแค่ครึ่งเดียว กลัวเงินเข้าบัญชีช้าขาดทุนหมุนเวียนวันต่อวัน
วันนี้ (12 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความติดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส”หรือ “คนละครึ่ง 2568” ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี ที่เปิดโอกาสให้บริการขนส่งสาธารณะและบริการรายวัน ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ , รถตู้โดยสาร , รถตุ๊กตุ๊ก , รถสองแถว , รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, สามล้อถีบ ,รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ , รถโดยสารประจำทางสาธารณะ, เรือโดยสารสาธารณะ เข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถสแกนจ่ายคนละครึ่งพลัส เมื่อซื้อบริการจำพวกขนส่งสาธารณะเหล่านี้
นายสุรชาติ เดชานุภานนท์ อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง วินหน้าศูนย์การค้า เดอะมอลล์ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี ที่ประชาชนหลายล้านคนจะได้ใช้สิทธิตรงนี้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง และครั้งนี้เปิดให้รถรับจ้างสาธารณะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วย ก็น่าจะทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น เพราะคนที่ใช้บริการรถสาธารณะเป็นประจำ ก็อยากจะใช้คนละครึ่งเพื่อทุ่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แต่อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าเหมือนเป็นดาบสองคม เพราะหลายคนเคยโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งน่าจะทำให้ร้านค้าหลายๆ ร้านไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และสำหรับอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะอย่างตน แม้จะรู้สึกกังวลในเรื่องของการเก็บภาษี แต่ก็คิดว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพราะน่าจะช่วยให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น และขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครก็ไม่น่าจะยุ่งยาก แต่คนที่อายุมากๆ ไม่เก่งโซเชียลฯ สมัครไม่เป็น และเข้าแอพฯ ไม่ชำนาญ ย่อมจะเจอปัญหา ต้องลำบากแน่นอนหากสมัครเข้าร่วมโครงการ
ด้าน นายอนุชิต เรือนใหม่ อาชีพขับรถสามล้อตุ๊กตุ๊กรับจ้าง วินหน้าศูนย์การค้า เดอะมอลล์โคราช บอกว่า ถ้าให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ น่าจะดี เพราะจะช่วยกระตุ้นลูกค้าให้มาใช้บริการกันมากขึ้น แต่ทุกวันนี้มีรถที่ออกมาวิ่งใช้บริการลูกค้าอยู่จำนวนมาก และลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเรียกใช้บริการผ่านทางแอพฯ จะแวะมาใช้บริการที่วินค่อนข้างน้อย จะต่อว่าก็ไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการรถรับจ้างแบบไหน
ในขณะที่ นายพิทักษ์ ฝอยทองพรมราช อาชีพขับรถสามล้อตุ๊กตุ๊กรับจ้าง อีกราย บอกว่า โครงการนี้ น่าจะไปได้ยากสำหรับรถรับจ้างสาธารณะ เพราะกว่าจะได้ลูกค้าแต่ละรายก็รอนานมาก บางครั้งเที่ยวหนึ่งต้องรอนาน 4-5 ชั่วโมง และถ้าลูกค้ามาใช้สิทธิคนละครึ่งจ่ายค่าบริการด้วย ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ เพราะตนจะได้รับเงินจากลูกค้าแค่ครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะต้องไปเบิกธนาคาร ซึ่งไม่รู้ว่ากี่วันเงินจึงจะเข้าบัญชี ถ้ารอนานหลายวันก็ไม่มีเงินมาเติมน้ำมันรถ มันจะติดขัดไปหมด แม้ว่าขั้นตอนการสมัครจะไม่ยุ่งยากมากนัก แต่เศรษฐกิจไม่ดีหากินยาก ถ้าจะต้องรอให้เงินครึ่งหนึ่งเข้าบัญชีธนาคาร ต้องลำบากแน่นอน จะไม่เหมือนร้านค้า-ร้านอาหารที่มีทุนสำรองไว้ใช้จ่าย แต่อาชีพขับรถรับจ้างอย่างพวกตนต้องหาเช้ากินค่ำกันแทบทั้งนั้น หาเงินใช้แบบวันต่อวัน ถ้าเงินเข้าบัญชีช้าเกิน 1 วันก็แย่กันแล้ว
ในขณะที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกหนึ่งจุด บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา แทบไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ โดย นายบุญยัง ศิริสุข คนขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง หน้าตลาดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา บอกว่ามีโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ามาในช่วงเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้ ตนว่าดีมาก สมัครผ่านแอพเป๋าตัง ตนว่าไม่ยุ่งยาก สแกนจ่ายก็ง่าย ซึ่งปกติลูกค้าจะไม่ค่อยใช้เงินสดกัน มาสแกนจ่ายบ่อยๆ อยู่แล้ว ใช้สิทธิคนละครึ่งสแกนจ่ายก็น่าจะคล้ายๆ กัน ซึ่งบางทีตนก็ไม่มีเงินทอนลูกค้า สแกนจ่ายจะสะดวกกว่า เพราะค่าโดยสารไม่แพงบางครั้ง 10-20 บาทเท่านั้น และวิ่งรับลูกค้าได้ทุกที่ ไม่จำกัดเขต ลูกค้าจะมาขึ้นที่วิน หรือจะเรียกขึ้นกลางทางก็ได้ จอดรับได้หมด ขอแค่อย่าไปจอดรับหน้าวินคนอื่นก็พอ จะได้ไม่มีปัญหา ส่วนราคาก็ยังคงเดิม ไม่ได้ปรับราคาขึ้น แต่ลูกค้าก็น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเรียกใช้บริการแกร็บมากกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการจึงเป็นขาประจำหรือคนที่รีบเดินทางด่วนๆ
ส่วนนายสมชาย จันทกูต คนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างอีกราย หน้าตลาดแม่กิมเฮง บอกว่า “ โครงการนี้ดีมาก ตนจะเข้าร่วมแน่นอนจะได้มีเงินมาใช้จ่ายและจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งขั้นตอนการสมัครและใช้สิทธิไม่น่าจะยุ่งยาก เพราะปัจจุบันลูกค้าคนรุ่นใหม่จะสแกนหรือโอนจ่ายเข้าบัญชีกันทั้งนั้น แต่ลูกค้าสูงอายุ ก็ยังจ่ายเป็นเงินสดอยู่ เพราะกลัวจะกดถูกกดผิด จ่ายเงินเกินก็ยุ่งยากอีก แต่โครงการนี้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควร อย่างน้อยลูกค้าก็จ่ายแค่ครึ่งเดียว ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน ช่วยประหยัดได้
ขณะที่ทางด้านนายจรัส จั่นบำรุง ประชาชน บอกว่า โครงการคนละครึ่งพลัสนั้นดีและเชื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะการที่สามารถจ่ายค่าโดยสารรถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำลดภาระในการเดินทางได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ตนจะไม่ค่อยได้ใช้บริการรถรับจ้างเท่าไรแต่เชื่อว่าสามารถใช้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในด้านการบริการได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วตนอยากให้คนละครึ่งพลัสนั้นสามารถใช้กับแกร็บได้เพราะส่วนใหญ่ตนจะเรียกแกร็บในการเดินทาง อย่างไรก็ตามตนอยากให้ทางรัฐบาลนั้นขยายเวลาคนละครึ่งออกไป อย่างน้อยก็จนกว่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพราะว่าถ้าทำได้ก็จะได้คะแนนไปเต็มๆ