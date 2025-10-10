ทมม.ส่งเครื่อง K-8 ทิ้งระเบิดซ้ำ! ถล่มชุมชนบ้านทิกิอีก 6 ลูก ชาวบ้านกว่า 400 ชีวิตยังหนีตายชายแดนกาญจน์

กาญจนบุรี - รัฐบาลทหารเมียนมาเดินหน้าปฏิบัติการทางอากาศ ส่งเครื่องบินรบ K-8 ทิ้งระเบิดทำลายพื้นที่ชุมชนบ้านทิกิ อ.เมตตา จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี อีก 6 ลูก หลังจากก่อนหน้านี้ส่งเครื่อง Y-12 และ K-8 ถล่มเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ชาวบ้านกว่า 400 คนยังคงอพยพหลบภัยแนวชายแดนฝั่งตรงข้ามบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบิน Y-12 จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินรบ K-8 อีก 1 ลำ บินเข้าโจมตีทิ้งระเบิดลงในพื้นที่ชุมชนบ้านทิกิ อำเภอเมตตา จังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามด่านชายแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากชายแดนไทยเพียง 1-2 กิโลเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กะเหรี่ยง และมอญ ต้องอพยพหลบหนีออกจากพื้นที่มาปักหลักอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งพม่าใกล้ชายแดนไทยกว่า 300-400 คน
ต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยไม่มีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมจากฝ่ายทหารเมียนมา อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเวลา 08.15 น.ของวันที่ 10 ตุลาคม รัฐบาลทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบ K-8 จำนวน 1 ลำ บินวนกลับมาทิ้งระเบิดซ้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านทิกิอีกครั้ง จำนวน 6 ลูก
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มผู้อพยพกว่า 300-400 คนยังคงตั้งเต็นท์หลบภัยอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งพม่าในพื้นที่ใกล้บ้านพุน้ำร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 14 รวมถึงฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป