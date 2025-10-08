ระอุชายแดน! เครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดบ้านทิกิ กะเหรี่ยงสำรวจพื้นที่ – ชาวเมียนมาแห่อพยพจุดไม้กระดกพุน้ำร้อน ฝั่งไทยยันไร้ผลกระทบ

กาญจนบุรี – ทหารเมียนมาส่งเครื่องบินรุ่น Y-12 ทิ้งระเบิดถล่มบ้านทิกิ จ.ทวาย ติดชายแดนบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี กว่า 30 ลูก เสียงระเบิดสนั่นสะเทือนแนวชายแดน กองกำลังกะเหรี่ยงเร่งตรวจสอบความเสียหาย ขณะชาวเมียนมาทยอยอพยพมาหลบภัยจุดไม้กระดก ฝั่งไทยยันยังปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันนี้ (8 ต.ค.68) ทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรุ่น Y-12 บินเข้าโจมตีทางอากาศในพื้นที่ ชุมชนบ้านทิกิ อำเภอเมตตา จังหวัดทวาย ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ติดกับ ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทิ้งระเบิดอย่างหนักต่อเนื่องร่วม 30 ลูก ใช้เวลาปฏิบัติการราว 1 ชั่วโมง
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดย กองกำลังกะเหรี่ยง พล.น.4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA.) อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายจากการโจมตี
ด้านรายงานจาก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ระบุว่า เครื่องบินรบเมียนมาได้ทำการทิ้งระเบิดบริเวณหมู่บ้านทิกิ ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 1–2 กิโลเมตร เสียงระเบิดที่ดังสนั่นสามารถนับได้ราว 27 ลูก โดยจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบผลกระทบต่อประชาชนฝั่งไทย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ประชาชนชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งเริ่มทยอยอพยพมาหลบภัยบริเวณด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน จุดไม้กระดก เพื่อรอการอพยพเข้าฝั่งไทย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดกำลังเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
สถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าจะรายงานเพิ่มเติมต่อไป