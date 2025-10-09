สถานการณ์ชายแดนกาญจน์กลับสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่-ชาวบ้านร่วมใจทำอาหารเลี้ยงผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรม

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เผยสถานการณ์ฝั่งเมียนมาสงบ ไม่มีเหตุรุนแรงเพิ่ม ขณะที่ผู้อพยพกว่า 300 ชีวิตเตรียมทยอยกลับบ้าน หากมั่นใจปลอดภัย – ชาวบ้านพุน้ำร้อนร่วมประกอบอาหารเลี้ยงตามหลักมนุษยธรรม
วันนี้ (9 ต.ค. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา ด้านบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ภายหลังรัฐบาลทหารเมียนมาส่งเครื่องบินรบรุ่น Y-12 จำนวน 2 ลำ และ K-8 อีก 1 ลำ บินทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ชุมชนบ้านทิกิ อ.เมตตา จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 1–2 กิโลเมตร เป็นเหตุให้หลังคาอู่ซ่อมรถเสียหายเล็กน้อย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านชุมชนบ้านทิกิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กะเหรี่ยง และมอญ ประมาณ 300–400 คน พากันอพยพหนีภัยเข้ามาหลบอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งประเทศเมียนมา ใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน โดยยังไม่ได้ล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทย
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผบ.พล.ร.9 ได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.สรรเสริญ ไพรโสภา ผบ.กรมทหารพรานที่ 14 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
กองร้อยทหารพรานที่ 1402 กรมทหารพรานที่ 14 ได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์เข้าตรวจสุขภาพผู้อพยพ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมทำแผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและแจกจ่ายยารักษาโรค ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 นำโดยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้อพยพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องจากทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เคยไปมาหาสู่และค้าขายกันอยู่เป็นประจำ
สำหรับกระแสความกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าการอพยพครั้งนี้อาจซ้ำรอยเหตุการณ์ชายแดนด้านบ้านหนองจาน จ.สระแก้วนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่า สภาพพื้นที่ชายแดนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และขณะนี้ผู้อพยพยังอยู่ในฝั่งเมียนมา ไม่ได้รุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน
ล่าสุด เวลา 14.30 น. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนบ้านทิกิ อ.เมตตา จ.ทวาย หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้อพยพทั้งหมดจะเดินทางกลับบ้านของตนเองทันที