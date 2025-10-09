พะอืดพะอมกันทั้งลำ!นักท่องเที่ยวสาวจีนกินทุเรียนกลางสนามบินไม่พอ เรอบนเครื่องซ้ำ

เชียงใหม่ - นักท่องเที่ยวสาวจีน ทำผู้โดยสารพะอืดพะอมกันทั้งไฟล์ทอีก..รีบกินทุเรียนกลางสนามบินเชียงใหม่จนคนต้องแจ้ง จนท.เตือนไม่พอ เรอบนเครื่องกลิ่นเตะจมูกคนโชคร้ายนั่งเก้าอี้ใกล้กันจนต้องควักยาดมกันพัลวัน
เรื่องราวชวนหัวของทุเรียน ราชาผลไม้ไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงขั้นโปรดปรานบินมาซื้อมากินถึงเชียงใหม่ แต่แม้จะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย แต่ด้วยกลิ่นแรงแบบชวนให้วิงเวียนศีรษะมิใช่น้อย ยิ่งคนที่ไม่ชอบด้วยแล้วยิ่งเป็นของแสลงกันเลยนั้น เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้ง
ล่าสุดนายฉัฐวัช ชัยฤทธิ์ หรือไต้ฝุ่น รามเกียรติ์ นักร้องเจ้าของเพลงดังปักษา เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า ไม่กี่วันก่อน(7 ต.ค.) ตนไปซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางจากเชียงใหม่ไปทำธุระที่กรุงเทพฯกับแฟน ระหว่างรอตรงจุดเช็คอิน เห็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน ยืนกินทุเรียนในสนามบิน ส่งกลิ่นตลบอบอวล
ซึ่งส่วนตัวตนเองไม่ซีเรียส เพราะตนก็ชอบกิน ของอร่อยเลย แต่ว่าตรงนั้น(จุดเช็คอินสนามบินเชียงใหม่)ก็มีคนอื่นๆที่ยืนรอกันอยู่หลายคน บางคนไม่ค่อยจะพึงประสงค์กับกลิ่นทุเรียนเท่าไหร่ แสดงอาการพะอืดพะอม บางรายถึงขั้นน้ำตาคลอเบ้า ดมยาดมไปด้วย
ต่อมาก็มีคนไปแจ้งพนักงานให้มาเตือน ซึ่งนักท่องเที่ยวสาวจีนก็เหมือนจะเข้าใจ มีการฝากทุเรียนหนึ่งพูในถาดให้เจ้าหน้าที่ไปทิ้ง แต่วันนั้นเห็นแล้วเธอน่าจะมีทุเรียนอยู่สามถาด ก่อนที่จะช่วยกันกินสองคนผัวเมีย ให้หมดเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะขึ้นเครื่องแล้ว
“ตอนนั้นก็คิดเขากินทุเรียนหมด คงจะต่อเครื่องไม่ได้นั่งกับเรา แต่ไม่คิดว่าฟ้าดินจะเป็นใจขนาดนั้น ตรงเกทด้านในก่อนขึ้นเครื่องเลย ก็ไปเจอสองสามีภรรยาที่เปิบทุเรียนตรงจุดเช็คอิน นั่งหน้าประตูอยู่ มีการใส่แมสเคี้ยวอะไรไม่รู้ในปาก ตนคิดว่าน่าจะแอบเอาทุเรียนเข้ามากินข้างในอีก เพราะเห็นมีประมาณสามถาด แต่เขาให้พนักงานไปทิ้งถาดเดียว หายไปสองถาด”
นักร้องหนุ่มฉัฐวัช เล่าแบบขำๆต่อว่า ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส เพราะตัวเองไม่ค่อยอะไรกับทุเรียน ชอบกินอยู่แล้ว แต่ฟ้าดินเป็นใจอีกแล้ว พอได้ที่นั่งบนเครื่องบิน และนอนเอน ซักพักก็ได้กลิ่นแปลกๆ เหมือนกลิ่นทุเรียน มีความเปรี้ยว และขมคอนิดหน่อย ลอยเข้าจมูก ตอนแรกก็คิดว่าใครผายลมรึเปล่า ที่ไหนได้..เขา(นักท่องเที่ยวสาวจีน)นั่งหน้าเราเอง และเขาเรอกลิ่นทุเรียนออกมา มันไม่มีเสียง แต่ว่ามีกลิ่น
“เราเชื่อว่าทุเรียนไทยอร่อยจริง แต่ว่ามีเวลาน้อย นั่งเครื่องลงเครื่องปุ๊ปซื้อทุเรียน ไปที่อื่นต่อรีบกิน ไม่รู้ฉันต้องได้ชิมทุเรียน โอเคให้เป็นเรื่องตลกไป แต่สำหรับใครที่อยากกินทุเรียน แนะนำให้กินก่อนไปขึ้นเครื่องสักวันเลยจะดีกว่า เรากินอาจจะไม่เหม็น เราไม่ได้กลิ่นในปากเรา แต่พอไปในสถานที่ที่มันแออัด แค่หายใจกลิ่นทุเรียนก็จะลอยเข้าจมูกคนนั้นคนนี้เขาแล้ว”