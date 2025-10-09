แม่ปริ่มขาดใจ!ลูกชายขายแรงงานที่อิสราเอลถูกเพื่อนร่วมงานฆ่าปาดคอดับ

อุดรธานี –แม่หนุ่มแรงงานไทยวัย 30 ปี ชาวอ.พิบูลย์รักษ์ ร่ำไห้ปานใจจะขาด หลังฝันเห็นงูเห่าคอขาด ก่อนรับข่าวร้ายลูกชายถูกฆ่าปาดคอที่ประเทศอิสราเอล เผยไปทำงานเกษตรถูกกฎหมายกว่า 5 ปี หวังเก็บเงินกลับบ้าน กลับกลายเป็นศพ วอนรัฐช่วยนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
จากกรณีมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่า “นายวรุจ ไชยคำจันทร์” หรือ “บาส” อายุ 30 ปี ชาวอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ถูกเพื่อนร่วมงานชาวไทยทำร้ายจนเสียชีวิต โดยใช้ของมีคมปาดคอ ก่อนนำศพไปทิ้งในถังขยะ เบื้องต้นตำรวจอิสราเอลสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ล่าสุดวันนี้(9ต.ค.)ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิต พบกับนายชนะ ไชยคำจันทร์ อายุ 65 ปี และนางบัวเรียน ไชยคำจันทร์ อายุ 64 ปี พ่อและแม่ของนายวรุจ ซึ่งยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ มีเพื่อนบ้านและนายจรูญ เดชโยธา นายก อบต.ดอนกลอย เดินทางมาให้กำลังใจ
นายชนะ พ่อของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ตนมีลูกชาย 3 คน นายบาสเป็นคนสุดท้อง เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำงานด้านเกษตรมาได้กว่า 5 ปี กำลังจะกลับบ้านในอีกไม่ช้า แต่กลับได้รับข่าวร้ายจากญาติที่โทรมาบอกว่า “บาสถูกฆ่าตายแล้ว” ตอนนั้นช็อกจนแทบเป็นลม มือสั่นโทรศัพท์แทบร่วงจากมือ ร้องไห้จนไม่มีน้ำตา
ขณะที่นางบัวเรียน แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าทั้งน้ำตาว่า ลูกชายเคยมีภรรยาและมีลูกชายวัย 10 ขวบชื่อ “โอที” ไปทำงานต่างประเทศหวังเก็บเงินกลับมาสร้างชีวิตใหม่ แม้ลูกจะชอบกินเหล้าและชอบเล่น แต่ก็เป็นคนไม่เคยทำร้ายใคร ก่อนเดินทางไปอิสราเอล ยังเอาบ้านไปจำนองกับธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง “ตอนนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปไถ่บ้านแล้ว อยากได้ร่างลูกกลับมาบ้าน จะสภาพไหนพ่อแม่ก็ยอมรับ ขอแค่ได้ทำบุญส่งลูกให้ไปสู่สุขคติ”
นางบัวเรียนยังเล่าว่า คืนก่อนรู้ข่าวร้าย ฝันเห็นงูเห่าตัวใหญ่ชูคอจ้องหน้า ก่อนหัวขาดกระเด็นออกจากตัว พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายใจ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นลางร้ายของลูกชาย จนบ่ายวันถัดมาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าลูกถูกฆ่าปาดคอ ตอนนั้นช็อกจนเป็นลมซ้ำหลายรอบ
นายจรูญ เดชโยธา นายก อบต.ดอนกลอย กล่าวว่า หลังทราบข่าวได้เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในส่วนที่ทำได้ และแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป