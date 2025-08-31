"ศุภชัย" ถาม "อดีตนายก" ถูกศาลวินิจฉัย เมื่อหัวหน้าพรรคให้ออก กก.บห.ก็ต้องพ้นทั้งคณะ หรือมีเงาซาตานอยู่เบื้องหลัง ไม่ยอมหนี

วันนี้(31 ส.ค.)นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถามอดีตนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯ พ้นจากหน้าที่เพราะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
นายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค ถูกศาลวินิจฉัยว่า ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับพรรคหรือไม่?
เมื่อหัวหน้าพรรค พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยใช่หรือไม่?
คนในพรรคไปเจรจากับใครมีผลผูกพัน?
หรือบ้านนี้เมืองนี้ถูกขับเคลื่อนโดยรักษาการๆๆ ที่มีเงาซาตานอยู่ข้างหลัง?
ผีหัวขาดทั้งรัฐบาล ทั้งพรรค!??!