สยอง! เด็กเล่นประทัดดัดแปลง วันออกพรรษา ระเบิดสนั่นศีรษะเปิด ตัดนิ้วก้อยทิ้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อุทาหรณ์! เด็กชาย 4 คน ชวนกันเล่นประทัดวันออกพรรษา เผยเก็บประทัดจุดไม่แตก ดัดแปลงเทดินปืนรวมลงในโอ่งพลุไฟ ก่อนจุดไฟ ทำให้เกิดระเบิดสนั่น เผย 1 ในผู้บาดเจ็บสาหัสต้องนำตัวผ่าตัดด่วน พบเศษพลุกระเด็นถูกศีรษะเปิดสมองไหล ตัดนิ้วก้อยทิ้ง เพื่อนที่อยู่ใกล้
มีทั้งตาแตก หูฉีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสยองเด็กเล่นประทัดวันออกพรรษา เกิดระเบิดสนั่นจนทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดอาบทั้งร่าง ที่บ้านท่าช้าง ม.9 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดยมีการประสานเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ชาวบ้านได้อุ้มเด็กชายที่อยู่ในสภาพเลือดอาบทั้งร่างหมดสติ พร้อมทั้งมีเด็กชายอีก 2 คนยืนดูอยู่ใกล้ๆ ซึ่งพบว่า 1 ในนั้นมีเลือดออกที่บริเวณดวงตา ซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เป็นเด็กชายทั้งหมด 4 คน ได้ดัดแปลงประทัด จนทำให้ระเบิดบาดเจ็บอย่างรุนแรง
นางสาวสุดารัตน์ สีทะรัง อายุ 36 ปี น้าของน้องเข้ม วัย 10 ขวบ หรือด.ช.สุธินันท์ อายุ 10 ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติ กล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา เด็กๆได้ชวนกันออกไปเล่นที่บริเวณกำแพงวัดข้างบ้าน โดยไปกันทั้งหมด 4 คน มีน้องน๊อต อายุ 10 ขวบ เพื่อนของน้องเข้ม น้องเชลล์ อายุ 9 ขวบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องเข้ม และน้องไข่ตุ๋น อายุ 7 ขวบ น้องชายของน้องเข้ม
จากนั้นได้ยินเสียงดังระเบิดขึ้น จึงรีบพากันออกไปดู ก็พบน้องเข้มได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติ ส่วนเพื่อนและน้องอีกสองคนได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน ซึ่งเท่าที่สอบถามกับเด็กๆเบื้องต้นทราบว่า ทั้งสี่คนพากันไปเก็บประทัดที่คนจุดแล้วไม่แตกซึ่งตกอยู่ตามพื้น รวมทั้งแอบไปซื้อประทัดลูกบอลแล้วนำมาดัดแปลงโดยนำดินปืนจากประทัดหลายๆลูกมาแกะเทดินปืนใส่รวมกันในประทัดโอ่งที่ผ่านการเล่นแล้ว
จากนั้นน้องเข้มเป็นคนจุดไฟ ทำให้ประทัดโอ่งเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น ทำให้เศษโอ่งกระจายถูกเด็กๆทั้ง 4 คนบาดเจ็บ โดยน้องเข้มถูกแรงระเบิดเข้าบริเวณใบหน้า จนหน้าผากมีแผลเปิดลึก สมองไหล เลือดไหลอาบทั่วร่าง หมดสติ นิ้วก้อยขวาเป็นแผลฉีกขาดต้องตัดทิ้ง 1 นิ้ว
ส่วนน้องน๊อต อายุ 10 ขวบ ตาแตก หูฉีก, น้องเชลล์ อายุ 9 ขวบ หน้าบวม แผลเต็มตัว และน้องไข่ตุ๋น อายุ 7 ขวบ มีบาดแผลตามร่างกายแต่ไม่เป็นอะไรมาก ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงระเบิดต่างพากันวิ่งมาดูและรีบนำเด็กๆ มายังบ้านของตนเอง และรีบนำเด็กทั้งหมดส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ต่อมาได้ส่งตัวน้องเข็ม เข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งอาการของน้องเข้มยังน่าเป็นห่วงอยู่ในห้อง ICU ขณะนี้กำลังผ่าตัดน้องเข็มเอาเศษเนื้อและประทัดออกจากสมองอยู่
น้าของน้องเข้มบอกอีกว่า พ่อแม่ของน้องเข้มแยกทางกัน โดยแม่ของน้องเข้มเสียชีวิตแล้ว ส่วนพ่อย้ายไปอยู่ที่อื่น มีตนเองกับย่าเป็นคนเลี้ยงดู อยากฝากถึงร้านค้าไม่อยากให้ขายประทัดให้เด็ก ซึ่งน้องเข้มได้เล่นประทัดตั้งแต่เมื่อคืน ตนเองได้ดุและห้ามเล่นไปแล้ว โดยน้องคิมบอกว่าหมดแล้ว ก่อนที่ช่วงเช้าจะพากันออกไปเล่นกับเพื่อนและน้องๆจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น