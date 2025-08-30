“ธนาธร” ยอมรับ "ทักษิณ" ขอเจรจาให้ ปชน.ช่วยโหวต "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ โยนคุย "เท้ง" ได้เลยถ้ายอมรับเงื่อนไข 2 ข้อ

“ธนาธร” ยอมรับ "ทักษิณ" ขอคุยให้ช่วยโหวต "ชัยเกษม" เป็นนายกฯ แต่ได้ยืนยันกลับไปว่าพรรคประชาชนมีเงื่อนไข 2 ข้อชัดเจน คือยุบสภาภายใน 4 เดือนและทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้ายอมรับได้ก็ให้ไปคุยกับหัวหน้า ปชน.ได้เลย ไม่ต้องมาคุยกับตน
.
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีกระแสข่าวการเจรจากับนายทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน โดยนายธนาธรกล่าวว่า เมื่อเช้าวันนี้ ตนมีโอกาสได้คุยกับนายทักษิณ ทางนายทักษิณติดต่อมาเพื่อมาขอคุยตั้งแต่เมื่อวาน นายทักษิณมาปรึกษาหารือต่อกรณีที่พรรคประชาชนจะสามารถยกมือสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งตนตอบไปว่าทางพรรคประชาชนมีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนและได้แถลงจุดยืนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้ แต่แถลงจุดยืนเรื่องนี้มาตั้ง 2 เดือนแล้ว คือเรื่องทีโออาร์หรือเงื่อนไขของการยกมือสนับสนุนผู้หนึ่งผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเงื่อนไข 2 ข้อนั้น หนึ่งคือยุบสภาภายใน 4 เดือน และข้อที่ 2 จัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จในช่วงเวลานั้น นั่นคือสิ่งที่ตนได้บอกนายทักษิณไป
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยพยายามติดต่อมาทางพรรคประชาชน ซึ่งคืออดีตพรรคก้าวไกล ไม่กลัวประวัติซ้ำรอยที่เคยถูกหักหลังหรือ นายธนาธรกล่าวว่า อันนี้ไม่รู้ ตนได้คุยกับนายทักษิณแล้วบอกว่าทางพรรคประชาชนมีเงื่อนไขที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาว่าจะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้หรือไม่ ถ้าพรรคเพื่อไทยยอมรับได้ ก็ไม่ต้องมาคุยกับตน ไปคุยกับทางหัวหน้าพรรคได้เลย ซึ่งตนเข้าใจว่าทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้กล่าวไปแล้วว่ายังไม่มีการติดต่อนัดพบจากทางพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการมาที่พรรคประชาชน
เมื่อถามว่า ทางนายสุริยะและนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนกัน จะขอให้มีการพูดคุยหรือเจรจาเพื่อโหวตนายกฯ นายธนาธรกล่าวว่า นายสุริยะเป็นอา นายพงศ์กวินเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ด้วยความเคารพทั้งสองท่านในฐานะญาติ แต่เรื่องปัญหาของบ้านเมือง ปัญหาเรื่องการเมือง ไม่ได้ใช้จุดนี้มาคุยกัน ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทั้งทางนายสุริยะและนายพงศ์กวิน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แบบนี้หมายความว่ายังไม่ปิดประตูที่พรรคประชาชนจะสนับสนุนนายชัยเกษมใช่หรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า ตนคิดว่าหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตอบคำถามไปอย่างชัดเจนแล้ว
เมื่อถามต่อว่าในความเห็นของนายธนาธร พรรคประชาชนควรเลือกพรรคไหน นายธนาธรกล่าวว่า ตนเข้าใจว่าเหตุผลที่พรรคประชาชนยื่นทีโออาร์ที่มีเงื่อนไข 2 ข้อขึ้นมา ไม่ได้เพราะอยากมีอำนาจหรืออยากเป็นรัฐบาล หัวหน้าพรรคได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าอย่างไรพรรคประชาชนยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านเช่นเดิม พรรคประชาชนพูดไว้ชัดว่าพรรคประชาชนเองให้ความสำคัญกับการพาประเทศไปข้างหน้า ด้วยสภาในชุดปัจจุบันนี้ ไม่มีกลุ่มการเมืองไหนที่จะมีความชอบธรรมและมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะพาประเทศไปข้างหน้า หรือแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ปัญหาเรื่องการเมือง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์แบบนี้ คือการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการยุบสภา ดังนั้นพรรคประชาชนจึงไม่มีเงื่อนไขที่ยาวเหยียด เป็นเงื่อนไขที่เรียบง่ายเพียงสองข้อเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆ ว่าสิ่งที่เราต้องการคือสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้พาประเทศไปข้างหน้า นี่คือโจทย์ใหญ่ของสังคมและตนเองสนับสนุนเงื่อนไขของพรรคประชาชน
เมื่อถามว่า ภายในเวลา 4 เดือน คิดว่าเพียงพอต่อการทำกระบวนการประชามติหรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า ตนเข้าใจว่าพรรคประชาชนคงคำนวณมาแล้วว่าภายใน 4 เดือน ถ้ามีเจตจำนง มีความตั้งใจจริง ก็คงเพียงพอต่อการทำให้เกิดประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า ดูเหมือนว่าตอนนี้พรรคประชาชนไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน ดูจะเจ็บทั้งคู่ เพราะผู้สนับสนุนเองไม่อยากได้ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย นายธนาธรตอบว่า ยืนยันให้หนักแน่น ทั้งสามกลุ่มตอนนี้ไม่ว่าจะกลุ่มพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย ไม่มีกลุ่มไหนรวมเสียงได้ ไม่มีกลุ่มไหนจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้นต้องสื่อสารกับประชาชนตรงไปตรงมา เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ การคืนอนาคตประเทศไทยให้ประชาชนตัดสิน เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุด ต้องอธิบายให้ประชาชนฟังว่านี่คือทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุด ส่วนจะเลือกใครนั้น ก็ต้องดูว่าพรรคไหนมีโอกาสทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้จริงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย ตนเชื่อว่าพรรคประชาชนพร้อมรับฟังข้อเสนอ
เมื่อถามว่าห่วงหรือไม่ว่าเมื่อมีการทำเอ็มโอยูไปแล้ว ท้ายที่สุดจะมีการฉีกเอ็มโอยู นายธนาธรกล่าวว่าเรื่องนั้นให้ประชาชนตัดสิน ถ้าพรรคที่รับเงื่อนไขของพรรคประชาชนไปแล้วไม่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้ ก็ให้ประชาชนตัดสิน
สื่อมวลชนถามต่อว่ากรณีที่คุยกับนายทักษิณ เป็นการคุยตัวต่อตัวเลยใช่หรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า ถูกต้อง เมื่อถามต่อว่าจะมีการพูดคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยเพิ่มเติมหรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า อันนี้ต้องถามหัวหน้าพรรคประชาชนดีกว่า เพราะข้อเสนอของทางพรรคภูมิใจไทยอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว