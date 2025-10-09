(คลิป) เอาอีกแล้ว! “หลวงตาสุจย์” ขู่ปิดร้านกาแฟคนสุรินทร์ในเขมร แค้นคนไทยรุมด่าไม่หยุด จนไม่กล้ากลับประเทศ

สุรินทร์- เอาอีกแล้ว! “หลวงตาสุจย์” พระนักเทศน์ไทยใจเขมร ข่มขู่ปิดร้านกาแฟคนสุรินทร์ที่เปิดกิจการหลายสาขาในกัมพูชา หลังแค้นคนไทยในโลกโซเชียลฯ ยังรุมด่าทุกวันไม่หยุด จนไม่กล้ากลับประเทศไทย อาจต้องทนอยู่เขมรไปตลอดชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก หลวงตาสุจย์ หรือ พระมหานรินธร ปสนังโน อาย 61 ปี พระนักเทศน์สายฮาชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ โดยอดีตจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโคกคฤห์ ต.ป่าชัน อ.พลบพลาชัย จ.บุรีรัมย์ และเป็นพระสงฆ์ที่เคยถูกกระแสชาวโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมพระไทยใจเขมรอย่างดุเดือด กรณี หลวงตาสุจย์ ออกมาไลฟ์สด สนับสนุนทหารกัมพูชา และต่อว่าคนสุรินทร์ ระบุว่า ตัวเองเกลียดคนสุรินทร์ มีปัญหากับเขมรที่ปราสาทตาเมือนธม ยิงไปเลยยิงให้สุรินทร์กระจายไปเลย คนสุรินทร์ตายหมดผมสบายใจ ผมไม่ไว้ใจนิสัยไอ้พวกคนสุรินทร์ ผมไม่เอาไอ้พวกสุรินทร์ ตายหมดก็ดี ตามที่เคยเป็นข่าวไปแล้ว ก่อนที่ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และ อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะออกมาโพสตต์เฟซบุ๊กชวนหลวงตาสุจย์ ให้ย้ายไปอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วยกัน หลังเดินทางไปอยู่กัมพูชา หลวงตาสุจย์ ก็ไม่กล้ากลับมาประเทศไทยอีกเลย
ล่าสุด วันนี้ ( 9 ต.ค. 68) เพจเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า “ชุมชนคนสุรินทร์” ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอ ของหลวงตาสุจย์ พร้อมข้อความระบุว่า “ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ท่านบิ๊กสุจย์ Such Nana ร้านเขาไปทำอะไรให้ ถึงขู่จะปิดร้านเขา หึ” โดยในคลิปเป็นร้านกาแฟ ที่ชื่อ “361 THREE SIX ONE Beyond café space” ซึ่งเป็นร้านของคนไทยที่ไปลงทุนเปิดกิจการอยู่ที่ประเทศกัมพูชาหลายสาขา
โดยหลวงตาสุจย์ได้ พูดในคลิปว่า “ 361 THREE SIX ONE เป็นร้านอาหารของคนไทยที่มาเปิดในกัมพูชา ผมก็ให้เกียรติ ผมไม่เคยกลั่นแกล้ง แต่ถ้าคนไทยยังด่าผมทุกวันๆ อยู่อย่างนี้ 361 THREE SIX ONE อยู่ไม่ได้หรอกครับ หลายสาขาในกัมพูชา ปิดตัวลงแน่นอน ร้าน 361 THREE SIX ONE เป็นของคนสุรินทร์ ผมให้เกียรติคนสุรินทร์ ผมให้เกียรติคนไทย เอาผมทุกวันๆ นี่น่ะ ร้านนี้และอีกสาขาในกัมพูชา เตรียมปิดตัวได้เลยครับ 361 THREE SIX ONE ”
การโพสต์คลิปดังกล่าว ของเพจ ชุมชนคนสุรินทร์ พบว่า มีประชาชนเข้าไปแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ข่มขู่ธุรกิจของคนไทยในกัมพูชาอีกครั้ง เป็นจำนวนมาก และชื่อของหลวงตาสุจย์ ก็จะปรากฏบนหน้าสื่ออีกครั้ง ไม่จบสิ้น ด้วยความแค้นที่หลวงตาสุจย์ ถูกคนสุรินทร์และคนไทยในโลกโซเชียลรุมด่าเป็นจำนวนมากดังกล่าว จนไม่กล้ากลับเข้ามาในประเทศไทยได้ หรืออาจไม่สามารถกลับมาได้ต้องอยู่เขมรตลอดทั้งชีวิตก็เป็นได้