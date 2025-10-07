xs
เดือดกลางทุ่ง! หนุ่มวัย 40 ถูกยิงพรุน 21 แผล ดับหน้ากระท่อมนา คาดปมแค้นสะสม

อุดรธานี - หนุ่มวัย 40 ถูกยิงพรุน 21 แผล ดับสยองหน้ากระท่อมนา คาดชายเจ้าของกระท่อมวัย 60 ปีเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน คาดปมเหตุมาจากความแค้นสะสม เหตุเคยมีเรื่องทะเลาะกันหลายครั้ง

นางน้ำฝน ภรรยาผู้เสียชีวิต
วันนี้ (7 ต.ค.) พ.ต.ท.พิพัฒน์ วันภักดี พนักงานสอบสวน สภ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโนนทองคำ หมู่ 4 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวงจุดบริการโนนสะอาด ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินหน้ากระท่อมนา พบศพชายนอนหงาย ทราบชื่อต่อมาคือนายธวัชชัย ชาหานิตย์ หรือ “ทอม” อายุ 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกถึง 21 แผล คาดเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ และพบอาวุธซึ่งเป็นมีดขอด้ามยาว 1 เล่ม และมีดพร้าตกอยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิต สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าจุดเกิดเหตุเป็นกระท่อมนาของชายวัยประมาณ 60 ปี เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของคดีสะเทือนขวัญนี้

นางน้ำฝน อายุ 37 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต ให้การทั้งน้ำตาว่า ขณะเกิดเหตุอยู่ที่ตลาดขายของ เมื่อได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีเหตุยิงกันจึงรีบมาดู ก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว เธอเผยว่าสามีเคยมีปากเสียงกับชายที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นเจ้าของกระท่อมหลังดังกล่าวหลายครั้ง แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงมือฆ่ากัน

ทั้งนี้ ผู้ตายมีอาชีพทำไร่ทำนา เป็นคนเงียบๆ ไม่สุงสิงกับใคร แต่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพิ่งกลับจากการบำบัดได้เพียง 2 สัปดาห์ ก่อนเกิดเหตุเพิ่งคุยกับสามีตามปกติ ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นนี้




ด้านพยาน เด็กชายเป๊ก อายุ 11 ขวบ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเห็นทั้งสองคนขี่รถสวนกันในหมู่บ้าน โดยชายที่ต้องสงสัยตะโกนด่าผู้ตายว่า "เดี๋ยวกูจะเอามึงให้สมองไหล" ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิต

ด้านนายตี่ อายุ 58 ปี ชาวบ้านผู้พบศพคนแรก ให้การว่า ตนเดินมาที่กระท่อม แต่กลับเจอร่างของนายทอมนอนเสียชีวิตอยู่ จึงรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ โดยเผยว่าทั้งคู่เคยมีเรื่องกันมาก่อน เมื่อสามปีก่อนนายทอมเคยใช้เสียมฟาดเอวชายผู้ต้องสงสัยจนต้องเข้าโรงพยาบาล และยังมีปากเสียงกันเป็นระยะ จนกระทั่งเกิดเหตุสลดในครั้งนี้


ขณะที่ พ.ต.อ.ศิริชัย กุลวิทิต ผกก.สภ.โนนสะอาด กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบสวนเพิ่มเติม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายที่ต้องสงสัยเป็นผู้ลงมือจริงหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจดีเอ็นเอและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ

นางน้ำฝน ภรรยาผู้เสียชีวิต
