ตำรวจอุดรฯ โชว์ผลงานจับ 2 คดีใหญ่ ทลายแก๊งพนันออนไลน์-รวบหนุ่มหนองแสงค้ายาบ้ายาอี

อุดรธานี - ตำรวจอุดรฯ แถลงผลบุกจับเครือข่ายพนันออนไลน์กลางเมืองอุดร ซุกแอดมินกระจายคอนโดฯ หรู
หวังตบตาตำรวจไม่ให้รวบยกแก๊ง เงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านต่อเดือน พร้อมจับหนุ่มหนองแสง ยึดยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ยาอีอีกเกือบ 700 เม็ด
วันนี้ (9 ต.ค.) ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธร จ.อุดรธานี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยะกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.อุดรธานี พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ เงินทุนหมุนเวียน 20 ล้านบาทต่อเดือน และผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาบ้า 276,120 เม็ด และยาอี 633 เม็ด
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า คดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. บุกจับกุมนายยุทธนา ธงชัย หรือ “ดอน” อายุ 43 ปี ชาว ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี หลังสืบทราบว่าเป็นเอเยนต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ โดยตรวจพบของกลาง “ยาบ้า” และ “ยาอี” จำนวนมาก การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถสั่งซื้อยาบ้า 10 มัด (ประมาณ 20,000 เม็ด) จากนาย “ปอ” ชาวลาว ที่ใช้ชื่อในแอปพลิเคชันไลน์ว่า “คุณชาย” โดยตกลงซื้อขายกันในราคา 250,000 บาท และนัดส่งของที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 3 ถนน อด.4070 ต.ทับกุง อ.หนองแสง
ต่อมาในเวลา 00.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่วางกำลังซุ่มสังเกตการณ์ พบชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มาจอดแล้ววางถุงดำไว้ข้างทาง เมื่อเห็นตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุม×ด้พยายามหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อภายหลังคือนายยุทธนา หรือ “ดอน” ธงชัย
ตรวจค้นในที่เกิดเหตุพบของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่ง บรรจุในถุงดำวางไว้บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 3 จากนั้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอีก 2 จุด เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปตรวจค้นเพิ่มเติมที่บ้านเช่าในพื้นที่เดียวกัน และพบยาบ้าและยาอีซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของ
สอบสวนเบื้องต้น นายยุทธนาให้การรับสารภาพว่าได้รับยาเสพติดทั้งหมดมาจากเครือข่ายชาวลาวชื่อ “พอน ปะเสิด” โดยจะมีลูกน้องนำมาวางไว้บริเวณหมู่บ้านทับกุง ก่อนตนจะไปรับมาซุกซ่อนไว้และรอจำหน่ายให้ลูกค้าตามคำสั่ง เมื่อส่งของเสร็จแต่ละรอบ “พอน ปะเสิด” จะโอนค่าจ้างมาให้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหา ผลปรากฏว่า “พบสารเสพติด” จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาอี) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแสง จ.อุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่สอง ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี เข้าตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดอุดรธานี ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย นางสาวจุฑาภรณ์ อายุ 23 ปี นางสาวปิยฉัตร อายุ 25 ปี น.ส.ณัฐยาณี อายุ 25 ปี น.ส.ปริตตา อายุ 31 ปีน.ส.นริศรา อายุ 28 ปี นางสาวกฤติกา อายุ 23 ปี นางสาวบุณยาพร อายุ 24 ปี พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง โทรศัพท์มือถือหลายรายการ และบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินจากลูกค้า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้เป็น “แอดมินดูแลระบบพนันออนไลน์” มีหน้าที่ตอบลูกค้า รับสมัครสมาชิก และจัดการธุรกรรมภายในเว็บไซต์ ได้ค่าจ้างเดือนละ 12,000‐18,000 บาท โดยมีนายทุนเป็นผู้เช่าห้องและโอนเงินผ่านบัญชีม้า
พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี เปิดเผยว่า การสืบสวนเชิงลึกพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีกระจายตัวเช่าคอนโดฯ คนละแห่งทั่วเมืองอุดรธานี เพื่อป้องกันการถูกจับพร้อมกัน โดยแต่ละห้องมีพนักงานเพียง 2-3 คน ทำงานประจำจุด และถูกควบคุมการทำงานจากผู้บงการในต่างจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ มีการกำหนดตารางงานและรายงานยอดรายวันอย่างเป็นระบบ ตำรวจระบุว่านี่เป็น ยุทธวิธีใหม่ของขบวนการพนันออนไลน์ ที่ออกแบบโครงสร้างแบบกระจายศูนย์เพื่อไม่ให้สูญเสียระบบทั้งหมดหากมีการตรวจค้นจุดใดจุดหนึ่ง
จากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมียอดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายทุนในข้อหา ฟอกเงิน และขยายผลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายแห่ง ฝากเตือนผู้ประกอบการและเจ้าของคอนโดมิเนียม ให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบประวัติผู้เช่า โดยเฉพาะผู้ที่เช่าห้องระยะยาวแต่ไม่ค่อยอยู่อาศัย ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าออก และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ซึ่งอาจเข้าข่ายใช้สถานที่กระทำผิดเกี่ยวกับ พนันออนไลน์ มีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป