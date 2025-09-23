รวบไรเดอร์ พร้อมผัว-เมีย ระดับหัวจ่ายซุกยาใต้รองเท้า-เป้ากางเกง ยึดของกลางเพียบ

ตำรวจสืบนครบาลจับหนุ่มไรเดอร์ พร้อมผัวและเมียระดับหัวจ่าย ซุกยาเสพติดใต้รองเท้า-เป้ากางเกง ไว้ขายลูกค้า ยึดของกลางไอซ์ ยาอี และยาเค จำนวนมาก
วันนี้ (23 ก.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท..สําราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร่วมกันสั่งการ พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.นิคม ราชัยภูมิ ร.ต.อ.ปรินทร์ ส่วนบุญ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุม นายพิทักษ์ หรือทัก อายุ 29 ปี ชาวเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ข้อหา จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
น.ส.พัชริดา หรือตาล อายุ 32 ปี ชาวสระบุรี ข้อหา “จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และ นายอัครวินท์ หรือเกมส์ อายุ 28 ปี ชาวเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ข้อหาจำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย
พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) จำนวน 101 เม็ด ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 3 กรัม วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 23 กรัม อุปกรณ์การแพคขายและจัดส่งพัสดุจำนวนมาก รถจักรยานยนต์ใช้ขนส่งยาเสพติด จำนวน 1 คัน ได้ที่ หอพักย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหร้าที่ได้สืบสวนติดตามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจนได้เบาะแสว่า มักมีไรเดอร์คนหนึ่งทำทีมีพิรุธ ซึ่งหากไรเดอร์ปกติเมื่อมาถึงจะส่งอาหารให้ไว้ตามที่พัก แต่ไรเดอร์รายนี้มักมาจอดเนียนๆ ลับๆ ผิดวิสัยน์ และจะควักของออกจากเป้ากางเกง ไปยืนแอบตามถังขยะท่าทางมีพิรุธ ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา บริเวณหอพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ย่าน ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว ชุดสืบสวนได้พบกับชายต้องสงสัย สวมเสื้อไรเดอร์คนส่งอาหาร มาจอดบริเวณถังขยะไม่ได้เข้ามาส่งอาหารที่หอพัก จึงบุกชาร์จตัวคนร้ายรายนี้ทันที
ตรวจสอบทราบชื่อ คือ นายเกมส์ ผลปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย โดยคนร้ายปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีสิ่งผิดกฏหมายใดๆ ต่อมาชุดสืบสวนสังเกตุเห็นบริเวณรองเท้าของนายเกมส์ จึงได้ทำการตรวจค้นพบถุงพลาสติกบรรจุยาอียัดอยู่ภายในรองเท้าของคนร้าย จึงยอมรับสารภาพ
สอบสวนนายเกมส์ ให้การว่า จะนำมาส่งให้กับคนภายในหอพักดังกล่าว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้นำกำลังบุกไปที่ห้องของคนร้ายในหอพักดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบตัว นายพิทักษ์ หรือทัก และ น.ส.พัชริดา หรือตาล แฟนสาวของนายทัก โดยเมื่อตรวจค้นตัวพบว่า นายพิทักษ์ ได้ซุกซ่อนยาไอซ์ถุงใหญ่ 20 กรัม ไว้ในเป้ากางเกง
นอกจากนี้ตรวจค้นพบยาเสพติดและอุปกรณ์การแพ็คเพื่อจัดส่งอีกหลายรายการ จากการตรวจสอบขยายผลพบว่า นายพิทักษ์ และน.ส.พัชริดา เป็นระดับหัวจ่ายในพื้นที่ ระหว่างการตรวจค้นจับกุมเพียงไม่นาน มีลูกค้าโอนเงินมาซื้อยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมาก
สอบสวนนายพิทักษ์ หรือทัก ให้การรับสารภาพโดยให้การว่าซ่อนยาไอซ์ไว้ในเป้ากางเกงเป็นประจำ ลูกค้าจะเหม็นหรือไม่ตนไม่ทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย และสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป