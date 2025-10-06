ตร.ไซเบอร์-กสทช. บุกคอนโดหรูย่านศรีนครินทร์ ยึดมินิพีซีเถื่อน 137 เครื่อง คาดฐานปฏิบัติการแก๊งคอลฯ ชาวจีน

ตร.ไซเบอร์ร่วม กสทช. บุกค้นคอนโดหรูย่านศรีนครินทร์ ยึด “มินิพีซี” เถื่อนกว่า 130 เครื่อง ใช้ใส่ซิมปล่อยสัญญาณปลอม คาดเชื่อมโยงขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวจีนเช่าห้องหลบซ่อน เร่งขยายผลหาตัวผู้เช่าและเครือข่ายเบื้องหล
วันนี้ (6 ต.ค.) ที่บริเวณชั้น 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.,พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์, พล.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน, พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผบช.สอท.,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 ร่วมกับนายสุธีระ พึ่งธรรม ผอ.สำนักกำกับดูแลกิลกิจการโทรคมนาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตํารวจไซเบอร์ร่วม กสทช. บุกคอนโดคนจีน ยึด Mini PC เถื่อนกว่า 130 ชิ้น ใช้ใส่ซิมปล่อยสัญญาณปลอม คาดใช้ทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4 บก.สอท.4 ได้สืบสวนพบเบาะแสว่า มีการลักลอบตั้งศูนย์ปฏิบัติการต้องสงสัยภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยอาจใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน หรือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลภาพถ่ายภายในห้องดังกล่าว พบว่าเป็นภาพของชั้นวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกติดตั้งเรียงกันเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์ดังกล่าว คาดว่าเป็นเครื่องมินิพีซี (Mini Pc)
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอขอหมายค้นต่อศาลอาญาพระโขนงได้สำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4 บก.สอท.4 ได้สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมกันนำหมายค้นศาลอาญาพระโขนง เลขที่ ค127/2568 ลงวันที่ 3 ตลาคม 2568 เข้าตรวจค้นห้องพักนชั้น 23 ของอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยขณะเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบผู้จัดการของบริษัทรับฝากขายเช่าเป็นผู้ดูแลห้องดังกล่าวให้แก่เจ้าของห้องพร้อมกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร จึงได้แสดงหมายค้น จากนั้นจึงได้นำเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
ผลจากการตรวจค้น พบสิ่งเครื่องวิทยุคนาคม(Mini Pc) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฐานรองชิมการ์ตโทรศัพท์มือถือถือถือจำนวน 137 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อน (Router ใส่ sim) ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.โดยอุปกรณ์แต่ละตัวมีเสาอากาศ สายไฟ และสาย LAN เชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์เหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับการใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปริมาณมากในเวลาเดียวกัน เช่น ระบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อใช้รองรับการหลอกลวงในรูปแบบ Scammer
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์เหล่านี้ยังอาจถูกใช้เพื่อปล่อยสัญญาณปลอมการตักจับข้อมูลออนไลน์ เช่น SMS หรือ OTP หรืออาจใช้สำหรับเจาะระบบบางอย่าง รวมทั้งใช้สำหรับสร้างข้อมูลการใช้งาน Server หรือ Router ปลอมขึ้นมา เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตัวตนจากเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบข้อมูลกับผู้จัดการของบริษัทรับฝากขายเช่าที่ดูแลห้องดังกล่าว ทราบว่าผู้เช่า คือ Mr.ZHANG HAINING สัญชาติ จีน เป็นผู้ทำสัญญาเช่าห้องพักดังกล่าว ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคนาคนาคม พ.ศ. 2498 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 และ 11 ประกอบมาตรา 23 ฐาน "มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยได้รับอนุญาตและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต" มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดของกลางทั้งสิ้น 4 รายการ จำนวน 137 ชิ้น ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวชาวจีนรายดังกล่าวมาดำเนินคดี รวมทั้งขบวนการที่อุปกรณ์ดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป