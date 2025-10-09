ผู้ว่าฯ นำขบวนฉลอง-เปิดแล้ว..ฤดูท่องเที่ยว “บ้านรักไทย” หมู่บ้านสวยสุดอันดับ 34 ของโลก

แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯ ยกคณะร่วมชาวบ้านรักไทย สวมชุดโชว์อัตลักษณ์จีนยูนนาน ตั้งขบวนฉลอง Forbes จัดอันดับเป็นหมู่บ้านหนึ่งเดียวในไทยสวยสุดอันดับที่ 34 ของโลก พร้อมเปิดฤดูท่องเที่ยวกลางบรรยากาศปลายฝน-ต้นหนาว
นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าฯ, นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สวมชุดที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานเข้าร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลอง “บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน” ได้รับการโหวตเป็นหมู่บ้านเดียวในไทยที่สวยลำดับที่ 34 ของโลก จากการจัดอันดับ 50 หมู่บ้านสวยที่สุดในโลกของ Forbes
ก่อนนำขบวนทั้งหมดร่วมกับนางสาวอาหริ่ง แซ่หว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายกฤตภาส ศรีกฤตภาสกูล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหารบ้านรักไทย ตลอดจนชาวบ้านรักไทย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้านรักไทย ตั้งแต่เย็นวันที่ 8 ต.ค.เป็นต้นไปด้วย
"บ้านรักไทย" เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะห้วงหน้าหนาวส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ รีสอร์ตที่พักจะถูกจองเต็มยาวแบบข้ามปีกันเลยทีเดียว เพราะเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ มีความพร้อมทั้งด้านที่พัก อาหารจีนยูนนาน กิจกรรมการล่องเรือชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนบ้านรักไทย
ตามข้อมูลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(กปอพช.) ระบุว่า บ้านรักไทย อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นไปทางทิศเหนือตามเส้นทางที่คดเคี้ยวและสูงชัน ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากพรมแดนไทย-เมียนมา ไม่กี่กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักเดินทางใฝ่ฝัน ด้วยทิวเขาที่โอบล้อมหมู่บ้าน รีสอร์ตน้อยใหญ่ลดหลั่นตามเชิงเขา บึงน้ำขนาดใหญ่ เรือพายทรงเก๋งจีนพลิ้วละล่องเหนือผืนน้ำ เคล้าเคลียไอหมอกและสายลมหนาวสุดงดงาม
ปัจจุบันประชากรบ้านรักไทยมีหลายเชื้อชาติ คือ จีนฮ่อ ไทใหญ่ คนเมือง ม้ง ฯลฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกชาตามไหล่เขา เพราะพื้นที่ราบมีน้อย และเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู ไก่ ม้า แต่ปัจจุบันแหล่งรายได้ที่สำคัญคือ การท่องเที่ยว บริการที่พัก ขายอาหาร ขายสินค้าที่ระลึก ใบชาอบแห้ง อุปกรณ์ชงชา ชุดถ้วยชา ป้านชา ขนม ผลไม้อบแห้ง ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนและไต้หวัน