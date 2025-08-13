xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ครั้งที่ 27”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ครั้งที่ 27” วันที่ 11-17 ส.ค. 68 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือผลงานของทหารทุพพลภาพ สมาชิกสายใจไทยและครอบครัว โดยมี “ครูกิต เดอะวอยส์” ผศ.ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ร่วมขับร้องบทเพลงไพเราะ ต่อด้วยการแสดงแบบเสื้อด้วยผ้าไหมพิมพ์ลาย ฝีมือการออกแบบลวดลายของสมาชิกสายใจไทยกว่า 10 ลาย จากผู้แสดงแบบกิติมศักดิ์กว่า 30 ท่าน ในชื่อชุด “จากวันนั้น ถึง วันนี้ ...50 ปี สายใจไทย” พร้อมด้วยการแสดงแบบเสื้อชุดพิเศษจาก แอฟ ทักษอร และแพนเค้ก เขมนิจ


ภายในงานมีสินค้ามากมาย อาทิ งานทำลวดลายบนแก้วรูปทรงต่างๆ งานเครื่องหนัง งานพู่กันระบายสี งานผลิตภัณฑ์ผ้า โดยมีไฮไลต์ของผลิตภัณฑ์สายใจไทยในปี 2568คือ สินค้าที่ระลึก “50 ปี สายใจไทย” สินค้าลายดอกไม้พระนาม “สิรินธร” กระเป๋าหนังทรงใหม่หลายแบบ แจกันเพนต์ลายพร้อมจัดดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าคลุมหมอนเอนกประสงค์ ผ้าห่มในรถ ผ้าไหมพิมพ์ลาย 10 ลาย

นอกจากนี้ ยังมีร้าน “ครัวสายใจไทย” และการแสดงดนตรีจากหลากหลายสถาบันการศึกษา



วนิดา ดุละลัมพะ, พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และ ม.ล. ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ

ชฎาทิพ จูตระกูล, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ม.ล. เอื้อมสุขย์ กิติยากร และท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา

เกตุวลี นภาศัพท์ และพาสินี ลิ่มอติบูลย์

พล.อ.ต.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง และอินทริยา หนูเทพ

ลาลีวรรณ กาญจนจารี

สวรรยา กาญจนโภคิน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ครั้งที่ 27”
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ครั้งที่ 27”
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ครั้งที่ 27”
วนิดา ดุละลัมพะ, พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และ ม.ล. ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ
ชฎาทิพ จูตระกูล, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ม.ล. เอื้อมสุขย์ กิติยากร และท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น