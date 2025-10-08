อึ้ง!ห้องเย็นวิสาหกิจชุมชนฯหล่มเก่า 3.9 ล้าน สร้างเสร็จปี 67 ไฟมีปัญหา-พื้นไม่เรียบ-แสงเข้า ใช้ไม่ได้

เพชรบูรณ์ – ชมรม Strongฯ เปิดภาพแฉ-ปปช.ลงตรวจพิสูจน์..ห้องเย็นวิสาหกิจชุมชนฯหล่มเก่า งบ 3.9 ล้าน จ้างผู้รับเหมาสร้างเสร็จพฤจิกาฯ67 แต่ต้องปล่อยร้างมาเกือบปีจนถึงวันนี้ หลังพบระบบไฟฟ้ามีปัญหา-พื้น/ฝ้าเพดานไม่เรียบ-แสงเข้า กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ใช้งานไม่ได้ รอผู้รับจ้างแก้ไขถึงวันสัญญาประกันสิ้นสุดปี 69
กรณีเพจชมรม Strong ต้านทุจริต ประเทศไทย โพสต์ภาพห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตร พร้อมข้อความว่า “#ห้องเย็นร้าง สูญเปล่า 3.9 ล้าน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์” ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าของโครงการ
ล่าสุดนายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และตัวแทนสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวรรณลภย์ ทองบุดดี เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ
ระบุว่า มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและเป็นเครื่องมือในการดูแล-รักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าแก่ผลผลิต ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ โดยใช้งบประมาณจำนวน 3,951,100 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กรกฎาคม สิ้นสุด 6 พฤศจิกายน 2567 ผู้รับจ้างได้เบิกงบประมาณไปครบแล้ว
คณะผู้แทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรอำเภอหล่มเก่า ช่างผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะ ป.ป.ช. และเครือข่ายชมรม Strong ยังได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ณ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ แจ้งว่าได้ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนฯ แต่หลังจากตรวจรับและส่งมอบงานแล้วนั้น ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประตูปิดห้องเย็นไม่สนิท มีแสงเข้า ฝ้าเพดานและพื้นที่ไม่เรียบ ทำให้วางผลิตภัณฑ์ไม่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขทำให้ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ โดยจะครบประกันสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2569
ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิต โดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ให้ดูแล ซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ให้ถูกทิ้งร้างต่อไป โดย ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ จะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ