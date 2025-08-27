ชาวขาณุฯ โต้เพจดังยัดข้อหาโรงสีชุมชนสร้างเสร็จ-ใช้ปีเดียวแล้ว “ปล่อยทิ้งร้าง”

กำแพงเพชร - ชาวนาขาณุวรลักษบุรีโต้เพจดัง..โพสต์ระบุโรงสีไทยนิยมยั่งยืนฯ สร้างเสร็จปี 61 ใช้งานแค่ปีเดียวแล้วปล่อยทิ้งร้าง พาเหรดยืนยันเดินเครื่องสีข้าวตามปกติจนถึงทุกวันนี้ แค่ไม่ได้สีทุกวัน แต่อย่างน้อยเดือนละครั้งมีแน่
กรณีมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความ..“โรงสีข้าวไทยนิยมยั่งยืนใช้ได้ปีเดียว” โรงสีข้าวของหมู่บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ขนาดพี้นที่ 72 ตารางเมตร ใช้เงิน 2 แสนบาท ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 61 ใช้งานได้ปีกว่าจากนั้นปิดยาวถึงปัจจุบัน..” เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน”
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบ "โรงสีข้าวไทยนิยมยั่งยืน" ซึ่งเป็นโรงสีข้าวของหมู่บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2561
พบว่าขณะนี้ (26 ส.ค. 68) ยังคงมีการดำเนินการสีข้าวกันอยู่ โดยมีบรรดาเกษตรกรชาวนาที่เป็นสมาชิกมาช่วยกันสีข้าว คัดเมล็ดข้าวทั้งด้านในอาคารและร่มไม้ด้านหน้าโรงสี รวมทั้งกำลังเดินเครื่องสีข้าว คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่กระสอบ เพื่อนำไปเก็บไว้ในแต่ละครัวเรือนและโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายประธาน ขันกสิกรรม อายุ 54 ปี กรรมการโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 2 บ้านโนนปอแดง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า จริงๆ แล้วโรงสีของเราของบประมาณมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้มีแหล่งเพิ่มรายได้หรือคนที่ไม่มีโรงสีที่จะสีข้าวแต่ละทีจะต้องไปจ้างเขา เพราะโรงสีของเราสีฟรีอยู่แล้ว
แต่การสีข้าวเราจะเก็บข้าวนาปีไว้เป็นฤดูกาล เราไม่ได้เปิดตลอดทุกวัน เนื่องจากเราใช้เครื่องยนต์ ขณะที่ไฟฟ้ายังไม่เสถียร หากมาใช้ทุกวันเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาใช้งาน จึงได้มีการพูดคุยกันว่าในช่วงเริ่มต้นเราจะดูแลร่วมกันโดยที่ยังไม่ได้เก็บเงิน แต่หากถึงระยะเวลาที่มีการบำรุงซ่อมแซมก็มาร่วมมือกัน หลักๆ แค่ปีละครั้งเท่านั้น
ส่วนที่บอกว่าใช้เพียงปีเดียวแล้วหยุดสีข้าวไปนั้น ตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ตนเปิดสีกันแทบจะทุกเดือนอาจจะไม่ใช่ทุกวัน แต่อย่างน้อยเดือนละครั้งมีแน่ แค่วันที่มีคนมาถ่ายภาพไปร้องเรียนนั้นคงไม่ได้เดินเครื่อง ซึ่งวันนี้ก็มีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโรงสีก็ดำเนินการได้ปกติ
ขณะที่นายประยูร หิงคำ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 บ้านโนนปอแดง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า โรงสีดังกล่าวไม่ได้ถูกทิ้งร้างตามที่มีการกล่าวหา ความจริงโรงสีนี้สร้างมาเกือบสิบปีแล้วแต่เปิดสีข้าวต่อเนื่องช่วงสามสี่ปี ช่วงไหนที่ข้าวมีราคาเกษตรกรก็นำข้าวไปขายโรงสีใหญ่ๆกันมาก แต่ก็ยังมีนำมาตุนไว้ในโกดังโรงสีชุมชนเช่นกัน สำหรับตนเองนั้นก็นำข้าวมาสีบ่อย เดือนละครั้งเป็นข้าวสารประมาณสามกระสอบ รวมทั้งยังมีญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนมาสีข้าวที่นี่ด้วย โดยช่วยเพียงค่าน้ำมันค่าบำรุงบ้างแค่นั้นเอง