(คลิป)ได้เฮสมใจ!บั้งไฟพญานาคลูกแรกของปีนี้ขึ้นแล้ว3ลูกติด 18.29 น.

หนองคาย-บั้งไฟพญานาคที่หนองคาย มาแล้วมาตามนัดเหมือนทุกปี โดยลูกแรกมาพร้อมกัน 3 ลูกติด ที่บ้านตาลชุม รัตนวาปีเมื่อเวลา 18.29 น.
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย ช่วงพลบค่ำของวันนี้ (7 ต.ค.68) มีรายงานจากศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย ว่าบั้งไฟพญานาคลูกแรกของปีนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.29 น. ที่บ้านตาลชุม อ.รัตนวาปี จำนวน 3 ลูกติดต่อกัน
ซึ่งจุดที่บ้านตาลชุมมีนักท่องเที่ยวไปรอชมบั้งไฟพญานาคอยู่เป็นจำนวนมากและไม่ผิดหวังที่ได้ชมบั้งไฟพญานาคของปีนี้ โดยพากันคาดหวังว่าจะได้ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันอีก
จากนั้นก็มีบั้งไฟพญานาคทยอยเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง ท้ังที่บ้านท่าม่วง บ้านตาลชุม บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี