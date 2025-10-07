(คลิป)คนน้ำยืนแห่กดเงิน 5,000 บาท บอกช่วยค่าใช้จ่ายได้มาก ไม่อยากอพยพกันอีก

อุบลราชธานี - ชาวบ้านในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี แห่กดเงิน 5,000 บาท ที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาต้องอพยพหนีภัยสงครามไทย-กัมพูชา ชาวบ้านเผยเงิน 5 พันบาทพอได้ใช้ เผื่อต้องอพยพหนีภัยอีก แต่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพราะไปอยู่ในศูนย์อพยพลำบากกว่าอยู่บ้าน
นางสมรัก สายแวว ชาวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเพื่อนบ้านที่อพยพหนีภัยสงครามไทย-กัมพูชา พากันมากดเงิน 5,000 บาทที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาระหว่างต้องหนีภัยไปอยู่ในศูนย์อพยพระหว่างมีการปะทะกันก่อนหน้านี้ โดยนางสมรักกล่าวว่า เงิน 5,000 บาทที่ได้มาก็พอได้ใช้ เผื่อต้องได้อพยพอีก
สำหรับเงิน 5 พันบาทที่ได้รับก็เพียงพอแล้ว เพราะคนที่ได้รับผลกระทบก็มีจำนวนมาก ก็ถือว่าแบ่งๆ กันไป เมื่อถามว่าอยากให้มีการปะทะรอบสองอีกหรือไม่
นางสมรักกล่าวว่าไม่อยากให้มีรอบที่สอง เพราะมันยาก อยู่ที่ศูนย์อพยพก็ลำบาก ไม่เหมือนอยู่บ้านตัวเองที่สะดวกสบาย
สำหรับอำเภอน้ำยืนเบื้องต้นมีครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 16,000 กว่าครัวเรือน