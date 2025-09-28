ชาวบ้านครวญอยากให้รบกับเขมรให้รู้แพ้ชนะไปเลย จะได้ทำมาหากิน

อุบลราชธานี-ชาวบ้านแห่เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว อำเภอเดชอุดม หลังมีกระแสข่าวการปะทะช่องอานม้า และต่างฝากบอกนายกฯ-แม่ทัพภาค 2 ให้รีบรบกับเขมรให้รู้แพ้ชนะไปเลย จะได้ทำมาหากินปกติ ด้านศูนย์อพยพเตรียมความพร้อมบุคลากรร้องรับ แต่อาหารการกินช่วงแรกต้องช่วยเหลือกันเองไปก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศูนย์อพยพบ้านกุดหวาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้องรองรับประชาชนจากบ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอน้ำยืน พบว่ามีประชาชนชาวบ้านกลุ่มเปราะบางมาลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์พักพิงแห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายชื่อ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนเข้าพักแล้วจำนวน 92 คน
นางมัจฉา วรรณโคตร อายุ 66 ปี ซึ่งอพยพมาพร้อมสามีและหลานๆรวม 4 คน กล่าวว่า ต้องการฝากให้แม่ทัพและนายกรัฐมนตรี จัดการสงครามครั้งนี้ ให้เสร็จเรียบร้อยไว เพราะชาวบ้านจะได้ไม่ลำบากมาก และให้ช่วยเรื่องเงินเยี่ยวยา 5,000 บาท ชาวบ้านที่อพยพมาไม่มีเงินจะซื้อของกิน เพราะเงิน 5,000 บาท ตอนนี้หมู่บ้านตนยังไม่มีใครได้ได้รับแม้แต่รายเดียว
ด้านนางสาวพัณณิตา ประถม ประธาน อสม.บ้านกุดหวาย กล่าวว่า ตอนนี้ มีชาวบ้านมาลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์อพยพแห่งนี้ จำนวน 92 คน และตอนนี้ มีการจัดระเบียบใหม่ เพราะรอบครั้งที่แล้ว มีคนเข้ามาพักมาก 600-700 กว่าคน โดยครั้งนี้ มีการจัดรองรับเพียงหมู่บ้านเดียว ซึ่งจะรับได้ 240 คน แต่ขณะนิ้ ยังมาได้ครบ ตอนนี้อาการกินยังไม่เพียงพอ มีการหากินกันเอง และชาวบ้านกุดหวายก็เอามาบริจาคช่วยด้วย