พระทำเสบียงแจกญาติโยมและทหารแนวหน้า เพราะยังออกหากินไม่ได้กลัวเสียงปืน

อุบลราชธานี - พระสงฆ์วัดน้ำตกถ้ำบอน อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่แพกข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้ทหารและชาวบ้านรอบวัด เพราะยามสงบชาวบ้านดูแลพระ ยามวิกฤตพระก็ต้องดูแลโยม
ที่วัดน้ำตกถ้ำบอน บ้านแปดอุ้ม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พระสุริยันต์ อธิปัญโญ อายุ 33 ปี ประธานสงฆ์วัดน้ำตกถ้ำบอน และพระในวัด กรอกข้าวสารอาหารแห้งแบ่งใส่ถุงแยกเป็นเสบียงสำรองแจกชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากอพยพกลับมาจากศูนย์พักพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่รัฐบาลยังจัดการปัญหาด้านการเมืองและชายแดนไม่ลงตัว
พระสุริยันต์กล่าวว่าเสบียงเหล่านี้จะไปแจกญาติโยมที่กลับมาจากศูนย์อพยพ ซึ่งส่วนหนึ่งยังไม่พร้อมในเรื่องของการกินอยู่ สิ่งของที่ได้มาส่วนหนึ่งก็มาจากการรับบริจาคจากชาวบ้านอำเภอเดชอุดม เพื่อนำไปให้ชาวบ้านโนนสูงที่ยังแจกไม่ทั่วถึง เพราะในยามปกติชาวบ้านก็ดูแลวัด มีกิจกรรมกับวัดอย่างดี ยามวิกฤตวัดก็อยากจะดูแลญาติโยม พร้อมดูแลทหารที่มาปกป้องอธิปไตยของประเทศด้วย
ด้านนางโอวาท รุ่งวัฒนา อายุ 64 ปี ชาวบ้านแปดอุ้ม บอกว่า ในช่วงนี้รัฐบาลก็ยังทำอะไรไม่ได้ ทหารก็ทำอะไรไม่ได้ เราเป็นประชาชนเราก็ได้รับความเดือดร้อน ประชาชนในหมู่บ้านก็ลำบากเรื่องการทำมาหากิน จะไปหากินในป่าที่เคยหากินก็ลำบาก กลัวเสียงปืน ไม่แน่ใจจะยิงกันวันไหนอีก มีแต่ให้เตรียมพร้อมตลอด ชาวบ้านจึงหากินไม่ได้
อยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ดูแลเรื่องการกินอยู่ของชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านอยู่ดีกินดี ได้ทำนาปลูกข้าวชาวบ้านก็มีความสุขแล้ว แต่ทุกวันนี้ไปไหนก็ไปไม่ได้เฝ้าแต่หลุมหลบภัยอย่างเดียว เช้ามาจะกินข้าวกับอะไรก็ยังไม่รู้ อยากให้รีบจัดการปัญหาชายแดนให้จบโดยเร็วชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ