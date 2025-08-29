สื่อเขมรตีปีก! ศาลรธน.ตัดสินฟัน 'อุ๊งอิ๊ง' พ้นนายกฯ ภายใน 3 เดือนตรงตามคำ 'ฮุนเซน' ทำนายไว้

เขมรได้ทีตีปีก! สื่อ Fresh News ของ #กัมพูชา รายงานคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทย โดยระบุว่า เป็นไปตามคาด! ไม่ถึง 3 เดือน กรุงเทพฯ ก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นไปตามที่ผู้นำกัมพูชาทำนายไว้!
สมเด็จเดโช #ฮุนเซน ได้คาดการณ์เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ปี 2025 ว่ากรุงเทพฯ จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจใช้เวลาไม่ถึง 3 เดือน ทว่าเพียง 2 เดือนกับอีก 3 วันเท่านั้น ศาลรัฐธรรมนูญไทยก็ได้มีคำพิพากษาถอดถอน น.ส. แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของ ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ปี 2025
การปลด น.ส. แพทองธาร ชินวัตร เกิดขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. หลังจากสมาชิกวุฒิสภาไทย 36 คน ร่วมกันยื่นฟ้องกล่าวหาว่า เธอไม่ซื่อสัตย์ในฐานะผู้นำประเทศและละเมิดจริยธรรม ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับสมเด็จเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ เสียงสนทนาดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในภายหลัง
โปรดทราบด้วยว่า นายพลเอก 5 ดาวทอง สมเด็จเดโช ฮุน เซน ประธานองคมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้คาดการณ์ไว้แล้วว่า ที่กรุงเทพฯ จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีภายในประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยได้
คำปราศรัยของสมเด็จ เดโช ฮุน เซน เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 26 มิ.ย. ปี 2025 ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพกัมพูชาที่ยืนหยัดอย่างกล้าหาญปกป้องดินแดนที่อยู่ติดกับชายแดนไทย
สมเด็จเดโช ฮุน เซน กล่าวในขณะนั้นว่า “ผมหวังว่าในกรุงเทพฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่าสำหรับผมคงต้องใช้เวลาราวๆ 3 เดือนก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจจะใช้เวลาน้อยกว่า 3 เดือนก็ได้”
ที่มา: Fresh News