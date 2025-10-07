ตร.เจอพิรุธ! แกะรอย-ดักรวบคู่หูพม่า หนึ่งถือบัตรหัวศูนย์ขับเก๋งขนยาเกือบล้านเม็ด

เชียงราย - ชุด ปส.เห็นพิรุธ จยย.นำทาง เก๋งขับตามถนนเชียงแสน-แม่จัน อ้อมออกทางสายรองเข้าเชียงราย..จัดกำลังสะกดรอย-ตั้งจุดสกัดดักตรวจ รวบคู่หูชาวพม่า หนึ่งถือบัตรหัวศูนย์อยู่แม่สาย อีกหนึ่งอยู่เมียนมา ร่วมขนยาบ้าเกือบล้านเม็ด
วันนี้ (7 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (ชปส.) ภ.จว.เชียงราย ได้ควบคุมตัวชายชาวเมียนมา 2 คนพร้อมของกลางยาบ้าเป็นจำนวนมากดำเนินคดี หลังจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่อง
กระทั่งวานนี้ (6 ต.ค.) ก็พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย คันหนึ่งขับมาตามถนนพหลโยธินสาย อ.แม่สาย-อ. แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีรถจักรยานยนต์นำหน้า เมื่อถึงสามแยกแม่จันก็เลี้ยวรถกลับไปตามถนนสาย อ.เชียงแสน-แม่จัน แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านเด่นสันทราย-บ้านท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ที่เป็นเส้นทางรองทะลุทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันออกของ จ.เชียงราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรด้านหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พื้นที่หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย กระทั่งรถทั่ง 2 คันมาถึงก็เรียกลงข้างทางเพื่อตรวจสอบ พบผู้ต้องหาชาวเมียนมาเป็นคนขับ ทราบชื่อต่อมาคือ นายลีมู ไม่มีนามสกุล อายุ 21 ปี ถือบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรหัวศูนย์ อาศัยอยู่หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย และนายอีซอ อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมา
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์เก๋งพบถุงพลาติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางวางบนเบาะหลังและห้องเก็บสัมภาระ รวมจำนวน 4 กระสอบ ภายในบรรจุของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน ประมาณ 900,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่ดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าว