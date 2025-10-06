งามไส้! พระลูกวัดคู่กรณีเจ้าอาวาส ตรวจฉี่เจอม่วง – ยอมสึกกลับไปรักษาตัวที่ กทม.

กาญจนบุรี - ปมเดือดวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ จ.กาญจนบุรี หลังคลิปเจ้าอาวาสใช้สายยางรดน้ำทำร้ายพระลูกวัดแชร์ว่อน พบต้นเหตุจากเรื่องยาเสพติด ก่อนตำรวจตรวจฉี่ “พระเบียร์” เจอสีม่วง เจ้าตัวยอมสึกสมัครใจบำบัด ด้านเจ้าอาวาสยินยอมลาออกและไปรักษาอาการป่วย หลังทางอำเภอ–พศ.–ฝ่ายปกครองร่วมเคลียร์สถานการณ์สงบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” เผยคลิปวิดีโอความยาว 1.18 นาที ขณะพระสงฆ์รูปหนึ่งทำร้ายร่างกายพระลูกวัด ด้วยการใช้สายยางรดน้ำตี โดยระบุว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ลงมือกับพระลูกวัดที่ถูกกล่าวหาว่าเสพยาเสพติด เหตุเกิดคืนวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ต่อมาพระลูกวัดผู้เสียหาย อายุ 34 ปี หรือ “พระแบงค์” เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท.ศรัณย์ ติ๋วโวหาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดวันนี้ (6 ต.ค.) พระอธิการแมน เตชวโร เจ้าอาวาสวัดดังกล่าว อายุ 58 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันมีชาวบ้านกว่า 200 คน มารวมตัวที่วัดเรียกร้องให้เจ้าอาวาสลาสิกขา ขณะที่อีกฝ่ายคัดค้าน จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างตึงเครียด
นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมี พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค สั่งกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย
ผลการเจรจาได้ข้อสรุปว่า พระอธิการแมน ยินยอมลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และจะออกจากวัดไปเข้ารับการรักษาอาการป่วยในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปวารณาออกพรรษา ขณะที่ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทยอยแยกย้ายกลับบ้าน สถานการณ์จึงกลับสู่ความสงบ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจปัสสาวะพระลูกวัดทั้งหมด พบว่ามีเพียง “พระเบียร์” พระลูกวัดคู่กรณีเจ้าอาวาส ที่มีผลตรวจเป็นสีม่วง เจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการให้ลาสิกขาบท ซึ่งพระเบียร์ยินยอมและขอกลับไปสมัครใจบำบัดยาเสพติดที่บ้านเกิดในกรุงเทพมหานคร ส่วนคดีที่แจ้งความไว้กับเจ้าอาวาสนั้น จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนายอิทธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจากนายอำเภอไทรโยคว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพระผู้ปกครองสงฆ์ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เหตุการณ์คลี่คลายด้วยความเรียบร้อย โดยเบื้องต้นทุกฝ่ายเห็นพ้องให้พระอาจารย์แมนออกจากตำแหน่ง และมอบหมายพระรูปใหม่เข้ามาดูแลกิจการวัดชั่วคราวต่อไป.