กองกำลังบูรพา" เตือน "เอกสารสั่งอพยพประชาชนตามแนวชายแดน" เป็นของปลอม

"กองกำลังบูรพา" ออกโรงยืนยัน เอกสารที่แชร์ว่อนในโซเชียลฯ เกี่ยวกับการสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนเป็น "เอกสารปลอม" ฝีมือผู้ไม่หวังดี เผยกำลังเร่งสืบหาต้นตอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและตื่นตระหนกจากข้อมูลเท็จดังกล่าว
มีการแชร์คำสั่งเอกสารเรื่อง ให้พลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดน ตามกลุ่มไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีเนื้อหาโดยสรุปให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนอพยพออกนอกพื้นที่นั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ก.ย. “กองกำลังบูรพา” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
“ตามที่ปรากฏว่ามีการแชร์ข้อความพร้อมเอกสารเรื่อง ”ให้พลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดน“ ตามกลุ่มไลน์ และสื่อโซเชีวลมีเดีย โดยมีเนื้อหาโดยสรุปให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนอพยพออกนอกพื้นที่
กองกำลังบูรพาขอยืนยันว่า เอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารปลอม ซึ่งถูกจัดทำขึ้นจากผู้ไม่หวังดี สังเกตได้จากมีพิรุธในเอกสารหลายจุดด้วยกัน
ปัจจุบันกองกำลังบูรพาอยู่ระหว่างสืบสวนหาต้นทางของเอกสารปลอมดังกล่าว
หากตรวจพบ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนโดยตรง”