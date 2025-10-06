เจ้าอาวาสวัดดังไทรโยคทำร้ายพระลูกวัด ตร.นิมนต์รับทราบข้อหา – รองเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดหนีหายทั้งวัด

กาญจนบุรี – เพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” โพสต์คลิปพระเจ้าอาวาสวัดดังทำร้ายพระลูกวัด หลังจับได้ว่าเสพยา ตร.ไทรโยคเร่งเข้าตรวจสอบ พบเจ้าอาวาสอยู่เพียงลำพังในวัด ยอมรับลงมือจริงเพราะโมโห หลังพบอุปกรณ์เสพยาบ้าในกุฏิ ล่าสุดถูกนิมนต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย ขณะที่รองเจ้าอาวาสและพระลูกวัดอื่นหนีหาย
วันนี้( 6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1 นาทีเศษ แสดงเหตุการณ์พระเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทำร้ายร่างกายพระลูกวัด พร้อมข้อความระบุว่า เจ้าอาวาสทำร้ายพระลูกวัดหลังจับได้ว่าเสพยา โดยก่อนหน้านี้มีพระลูกวัดอีกรูปเคยถูกทำร้ายลักษณะเดียวกันจนบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเมื่อค่ำวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา
ในคลิปยังปรากฏภาพหญิงเสื้อดำซึ่งเป็นญาติของเจ้าอาวาส เข้ามาหยิบมีดออกจากบริเวณเกิดเหตุ เพื่อป้องกันเหตุบานปลายถึงชีวิต ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า เจ้าอาวาสรูปนี้เคยเป็นพระที่ดี เป็นที่เคารพของชาวบ้าน แต่ระยะหลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มักใช้เสียงตามสายด่าชาวบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ต่อมาเมื่อเวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รอง ผกก.สส. นำกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าตรวจสอบที่ วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ (วัดสิงห์) หมู่ 2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค ซึ่งเป็นวัดเกิดเหตุ
พบเพียง พระอธิการแมน เตชวโร อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสรูปเดียวอยู่ภายในวัด ส่วนรองเจ้าอาวาสและพระลูกวัดทั้งหมดหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ (5 ต.ค.) โดยไม่ทราบจุดหมาย
จากการสอบถาม พระอธิการแมน ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือทำร้าย พระแบงค์ อายุ 34 ปี พระลูกวัดจริง โดยอ้างว่าเข้าไปตรวจความเรียบร้อยในกุฏิของพระลูกวัดแล้วพบอุปกรณ์การเสพยาบ้า จึงเกิดความโมโห ใช้สายยางตีหลายครั้งตามที่ปรากฏในคลิป
ต่อมาเวลา 11.00 น. ตำรวจ สภ.ไทรโยค ได้ นิมนต์พระอธิการแมน เตชวโร เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังพระแบงค์ได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่น” โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยคลิปดังกล่าวมีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์จำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้อย่างจริงจัง