น้ำเหนือยังหลาก! “เขื่อนภูมิพล” เหลืออีก 5 เมตรน้ำเต็ม ส่วน “เขื่อนสิริกิติ์” รับน้ำได้อีก 3.67%

ตาก - น้ำเหนือยังหลากลง 2 เขื่อนใหญ่..ล่าสุดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของเชียงใหม่ มวลน้ำไหลเข้า “เขื่อนภูมิพล” ต่อเนื่อง เหลืออีก 5 เมตรเต็มความจุ หรือรับน้ำได้อีก 10.5% ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ กักเก็บน้ำแล้ว 96.36% รับได้อีก 3.67% วันนี้พร่องน้ำลงน้ำน่าน 35 ล้าน ลบ.ม.
วันนี้ (6 ต.ค.) นายประสาน แสงจุ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อเตรียมความพร้อม ตามมาตรการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด ณ ขณะนี้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 12,048 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 89.50% ปริมาณน้ำพร้อมใช้งานอยู่ที่ 8,248 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85.37% มากกว่าวันเดียวกันนี้ในปีที่แล้วประมาณ 2,848 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกจำนวน 1,413 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 10.5%
ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณน้ำเหนือไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจำนวน 92.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 255.37 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เต็มที่ 260 รกท.) โดยในช่วงนี้เขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ำลง ตามแผนจากกรมชลประทาน จำนวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
อย่างไรก็ตาม เขื่อนภูมิพลมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเขื่อน ซึ่งไม่พบความผิดปกติ และความเสียหายใดๆ ต่อตัวเขื่อนและอาคารประกอบ โดยเขื่อนภูมิพลมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 9,164.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 96.36% สามารถรับน้ำได้อีก 345.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 3.64% ของความจุอ่างทั้งหมด วานนี้ (5 ต.ค.) มีน้ำไหลเข้าประมาณ 86.83 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวันนี้จะทำการพร่องน้ำ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านวันละ 35 ล้าน ลบ.ม.