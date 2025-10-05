กาญจนบุรี - เจ้าของ “มเหสี” สิงโตสาวขอโทษ หลังหลุดกัดเด็ก 11 ขวบเจ็บสะโพก ยืนยันไม่ดุร้าย – จนท.นำตัวไปประเมินพฤติกรรม ด้านชาวบ้านผวา หวั่นอันตรายใกล้ชุมชน – พ่อเด็กเผยลูกปลอดภัย แผลใหญ่ที่สะโพก ยังไม่พูดคุยเรื่องค่าเสียหาย
จากกรณีสิงโตหลุดออกมากัดเด็กชายอายุ 11 ขวบได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และจับสิงโตกลับเข้ากรงได้แล้ว โดยทราบชื่อเจ้าของคือ นายปริญญา เจ้าของ “เจ้ามเหสี” สิงโตเพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มักปรากฏในคลิปโซเชียลของเจ้าตัว
นายปริญญา เปิดเผยว่า เหตุเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังปรับปรุงกรงสิงโต ยังทำไม่เสร็จ จึงนำ “มเหสี” มาผูกโซ่ไว้นอกกรงเพื่อรอให้งานแล้วเสร็จ แต่เกิดพลาดจนหลุดออกมา ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีเจตนาให้เกิดเหตุการณ์นี้ และได้เข้าขอโทษครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บ พร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
“โดยปกติ มเหสีไม่ใช่สิงโตดุร้าย คิดว่าน่าจะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ตามธรรมชาติ ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย แต่แรงของมันเยอะมาก” นายปริญญากล่าว พร้อมยืนยันยินดีให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย
ด้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าว่า เหตุเกิดราว 3 ทุ่ม ขณะเด็ก ๆ กำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน เมื่อเด็กชายผู้บาดเจ็บวิ่งผ่านบ้านที่เลี้ยงสิงโต ปรากฏว่าสิงโตหลุดออกจากโซ่และพุ่งเข้ากัดทันที ได้ยินเสียงเด็กตะโกน “ช่วยด้วย! สิงโต!” เพื่อนบ้านชายจึงรีบเข้าไปช่วยต่อสู้กับสิงโตจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ก่อนสิงโตจะหนีเข้าป่าหลังบ้าน และเจ้าของสามารถตามจับได้ในเวลาต่อมา
ชาวบ้านเผยด้วยว่า ที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากบ้านของผู้เลี้ยงอยู่ใกล้ชุมชนมาก เด็ก ๆ ต้องเดินผ่านหน้าบ้านเป็นประจำ แม้เจ้าของจะมีใบอนุญาตเลี้ยงสิงโต แต่ก็อยากให้มีการย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ขณะที่ พ่อของเด็กชายผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า ลูกชายมีแผลขนาดใหญ่บริเวณสะโพกและบาดแผลอื่นอีกหลายแห่ง ขณะนี้อาการปลอดภัย มีสติ ไม่ร้องไห้ แต่ครอบครัวรู้สึกตกใจมาก เจ้าของสิงโตได้เข้ามาขอโทษแล้ว แต่เรื่องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมนำ “เจ้ามเหสี” สิงโตเพศเมีย ส่งไปดูแลชั่วคราวที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประเมินพฤติกรรม ความปลอดภัย และความเหมาะสมในการอนุญาตให้เลี้ยงต่อไป