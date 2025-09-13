หญิงท้อง 5 เดือน โร่แจ้งความ! ถูกรองผู้กำกับกร่าง ปรี่จะเข้าทำร้ายใช้คำหยาบด่าไม่ไว้หน้า

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจยศรองผู้กำกับ สังกัดภูธรจังหวัดขอนแก่น ก่อเหตุฉาวกลางหมู่บ้าน ปรี่เข้าหาหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน ผุดคำหยาบคายและพยายามทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายโร่ขึ้นโรงพักแจ้งความขอความเป็นธรรม หวั่นอันตรายถึงชีวิต
หลังจากสื่อโซเชียล ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ นายตำรวจระดับรองผู้กำกับการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แสดงท่าทีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ถ้อยคำหยาบคายพร้อมปรี่เข้าจะทำร้าย นางสาวมาริษา สุวอ อายุ 32 ปี หญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เหตุเกิดเมื่อเวลา 19.07 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2568 ที่หน้าบ้านเลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขณะที่นางสาวมาริษากำลังพูดคุยกับมารดาอยู่หน้าบ้าน โดยไม่ได้ส่งเสียงดัง จู่ๆ นายวรวิทย์ ธรรมสุจริต ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกัน ได้ตะโกนด่าหยาบคายว่า “อีหญิง มึงยิ้มอะไร อีเหี้ย อีสัตว์ อีควาย” ก่อนจะเดินตรงเข้ามาหมายจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ญาติของนางสาวมาริษารีบห้าม พร้อมตะโกนบอกว่าผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ 5 เดือน แต่นายวรวิทย์ยังคงพยายามปรี่เข้าใส่ ก่อนที่เพื่อนบ้านผู้ชายในหมู่บ้านซึ่งถูกเรียกว่า “พี่เสื้อดำ” จะเข้ามาขวางและห้ามไว้ทัน หากไม่มีการช่วยเหลืออาจเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้
ต่อมานางสาวมาริษา พร้อมญาติและนายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล ที่ปรึกษากต.ตร.จังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับ ร.ต.อ.ประภาส ระวินู รอง สว.(สอบสวน) สภ.มัญจาคีรี โดยระบุว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและครอบครัว เนื่องจากในบ้านมีแต่ผู้หญิง และที่ผ่านมาไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
นางสาวมาริษา เปิดเผยว่า “วันนั้นเราแค่ยิ้มกับแม่ ไม่ได้ไปมองหน้าเขาเลย แต่เขากลับเดินมาด่าหยาบคายและพยายามเข้ามาทำร้าย โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยห้ามไว้ทัน ไม่อย่างนั้นไม่รู้เรากับแม่จะเป็นยังไง ตอนนี้รู้สึกเหมือนถูกคุกคาม ไม่ปลอดภัย อยากขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาตำรวจด้วย เพราะตำรวจก็ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ไม่ใช่มาทำร้ายประชาชนเอง”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า นายวรวิทย์ ผู้ก่อเหตุเป็นนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการ สังกัดสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ก่อนหน้านี้ถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แต่กลับมาก่อเหตุซ้ำซ้อนอีกครั้ง ทำให้สังคมเรียกร้องให้ต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง