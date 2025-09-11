ปิดฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ทุกเส้นทางถึงกรกฎาคมปีหน้า​

ปิดฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิแล้ว! เส้นทางทั้ง 4 ปิดถึงกรกฎาคมปีหน้า หวั่นอันตรายจากหิมะ ตำรวจเตือนห้ามปีนช่วงปิดเส้นทาง ยามานาชิ-ชิซูโอกะ พบปัญหาปีนนอกฤดูกาล เก็บค่าเข้าชม 4,000 เยน พร้อมจำกัดเวลาปีนเขา
เกียวโดนิวส์ รายงาน (11 ก.ค.) ฤดูปีนเขาภูเขาไฟฟูจิสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเส้นทางปีนเขาทั้งสี่เส้นทางจะปิดให้บริการจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมปีหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากพายุหิมะเป็นหลัก
ตำรวจท้องถิ่นเตือนประชาชนไม่ให้ปีนยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว ในช่วงที่เส้นทางปีนเขาปิดให้บริการ โดยย้ำว่าสภาพอากาศหนาวเย็นจะทำให้การปีนเขาเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
จังหวัดยามานาชิและชิซูโอกะ ซึ่งดูแลเส้นทางปีนเขาบนยอดเขาสูง 3,776 เมตร ประสบปัญหาการปีนเขานอกฤดูกาลและการปีนเขาที่ไม่ได้วางแผนไว้ ซึ่งมักทำให้ผู้ปีนเขาต้องติดค้างอยู่บ่อยครั้ง
ตั้งแต่ฤดูกาลปีนเขานี้เป็นต้นไป ทั้งสองจังหวัดเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม 4,000 เยน ขณะที่ยามานาชิก็เริ่มจำกัดเวลาการปีนเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการปีนเขาที่ไม่ได้วางแผนไว้และเป็นอันตราย โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรการเหล่านี้มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในบรรดากรณีที่มีผู้คนติดค้างระหว่างการปิดเส้นทางปีนเขา มีผู้ที่ตัดสินใจปีนเขาโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พยายามปีนเขาในช่วงเวลาจำกัดที่มาเยือนญี่ปุ่น
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว พบศพชาย 3 รายภายในปล่องภูเขาไฟฝั่งชิซูโอกะ