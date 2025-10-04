สส.พิด’โลก ชงรัฐเยียวยาน้ำท่วมสูงสุด 1.5 หมื่น หลังน้ำน่าน-น้ำยม ยังทะลัก/บางระกำเป็นเวิ้งน้ำแรมเดือน

พิษณุโลก - เขื่อนสิริกิติ์-เขื่อนแควน้อย รับน้ำเต็มเปี่ยม 95-98%แล้ว..ขณะที่น้ำน่านขึ้นสูงแตะตลิ่งพิด-พิด’โลก ดันผ่านท่อท่วมขังเขตเทศบาลฯเป็นจุดๆ ด้านน้ำยมหลากจากสุโขทัยเพิ่มอีกระลอก ปภ.เตือนเตือนคนบางระกำโมเดลรับมือ หลังอยู่กลางเวิ้งน้ำมาแรมเดือน
วันนี้ (4 ต.ค.) ระดับน้ำน่าน ณ สถานีวัดน้ำ N.5A (สะพานเอกาทศรถ) สูงแตะตลิ่ง 10.37 เมตร ทำให้มวลน้ำน่านดันผ่านท่อระบายย้อนกลับเข้าเมืองท่วมเป็นจุดๆ หลายบ้านต้องขอกระสอบทรายจากเทศบาลนครพิษณุโลก ไว้อุดท่อระบายน้ำป้องกันน้ำน่านทะลุเข้าบ้านตัวเอง
และระยะ 1-2 วันข้างหน้า จะต้องลุ้นว่าปริมาณฝนตกเหนือลุ่มน้ำน่านลงกระหน่ำซ้ำหรือไม่ เพราะเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงแล้วระดับ 95 % ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำกักเก็บ 98% ถือว่า อยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งทุกครั้งเขื่อนทั้ง 2 แห่งได้ทำหน้าที่เก็บน้ำป้องกันรักษาตัวเมืองพิษณุโลกไว้เป็นอย่างดี
ส่วนพื้นที่”บางระกำโมเดล”หรือพื้นที่รับน้ำจากสุโขทัยนั้น ล่าสุด ปภ. และ จ.พิษณุโลก ได้แจ้งเตือน พื้นที่ อ.บางระกำ อีกว่า มวลนํ้าจาก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จะไหลมาที่ อ.บางระกำ ทำให้ระดับน้ำแม่นํ้ายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้คนอยู่ริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำ ต.คุยม่วง ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงาม ต.วังอิทก ต.บางระกำ อ.บางระกำ ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง
ล่าสุด น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.เขต 4 พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย พร้อมทีมงาน ก็ลุยน้ำเยี่ยมพบปะและแจกถุงเครื่องดำรงชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จุด บริเวณ หมู่ 10 บ้านวังดาน อ.บางระกำ และ บ้านศรีมงคล อ.บางระกำ พร้อมนั่งรถตรวจสภาพน้ำท่วมตั้งแต่หมู่ 18 บ้านศรีมงคล ซึ่งพบว่า ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังหมู่ 15 บ้านวังกุ่ม อ.บางระกำ ได้ เนื่องจากน้ำท่วมถนนเป็นช่วงๆนานกว่าสัปดาห์แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิถีของคนบางระกำที่จะอยู่บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงท่ามกลางทุ่งนาที่น้ำท่วมเป็นเวิ้งเต็มไปหมด ระดับน้ำใกล้ปริ่มพื้นบ้าน แต่ยังพออยู่ได้ ส่วนผู้ที่อยู่ตามชุมชุน บ้านชั้นเดียว น้ำท่วมขัง จำเป็นอพยพไปอยู่ตามไหล่ถนนในฤดูน้ำเหนือหลาก พร้อมกับได้เริ่มประกอบอาชีพหาปลาอีกครั้งเป็นประจำทุกปี
น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.เขต 4 พรรคเพื่อไทย สอบถามชาวบ้านว่า อยู่กับน้ำน้ำท่วมมาเป็นเวลานานแค่ไหนแล้ว ส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่าท่วมเกิน 1 เดือนเป็นส่วนใหญ่ และถามว่า กินอยู่อย่างไร ชาวบ้านบอกว่า กินอยู่บนถนน อยากให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกทั้งเรือ, อาหาร, น้ำดื่มและขอเงินเยียวยา ค่าบ้านน้ำท่วมเร็วๆเพราะเดือดร้อนมาก
ส.ส.เขต 4 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ตนพูดในสภา คือ อยากให้รัฐช่วยเหลือชาวบ้านที่น้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย จะต้องเร่งสำรวจ ปกติรัฐบาลเดิม(พรรคเพื่อไทย) จ่ายชดเชยค่าน้ำท่วม 1-30 วัน จ่าย 5 พันบาท 30-60 วัน จ่าย 7 พันบาท ส่วนที่เกิน 60 วันขึ้นไป 9 พันบาท
แต่ตนเพิ่งเสนอขอเพิ่ม“เงินช่วยเหลือบ้านพักที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังปี 2568 “อัตรา 1-30 วันจำนวน 7 พันบาท 30-60 วัน จ่าย 9 พันบาท ส่วนที่เกิน 60 วันขึ้นไป 1.5 หมื่นบาท ซึ่งยังไม่ทราบว่า จะได้ตามที่เสนอหรือไม่