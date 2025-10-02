ฝนกระหน่ำฝางอ่วมทั้งเมืองถนนหลายสายตัดขาด แม่อายโดนดินถล่ม

เชียงใหม่ - เมืองฝางเจอฝนหนัก เฉลี่ยเกิน 100 ทำน้ำท่วมเมือง ถนนหลายสายถูกตัดขาด “แม่อาย”น้ำท่วมไม่พอ โคลนถล่มซ้ำ
วันนี้ (2 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ส่งข้อความผ่านระบบ Cell Broadcast ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงริมหัวย คลอง ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ด้าน ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ติดตามติดตามสถานการณ์พบว่าสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านห้วยเฮี่ยน ต.เวียง อ.ฝาง มีปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 130 มิลลิเมตร หรือเป็นสัญญาณไฟสีแดง และส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่ เช่น ถนนหน้าโรงพยาบาลฝาง สี่แยกขัวเจ้ทา เส้นทางสายเลี่ยงเมืองหรือบายพาส ตั้งแต่แยกห้วยบอน-แยกโป่งน้ำร้อน ทางหลวงหมายเลข 107 ช่วง ศาลเจ้าฝาง ถนนในชุมชนฟ๊อกแลนด์ระดับสูงจนต้องงดการสัญจร ฯลฯ จึงสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน
วันเดียวกันที่ว่าการ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รายงานว่าหลังจากระดับน้ำในลำน้ำอายได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเวลาตั้งแต่ 04.00 น.เป็นต้นไปน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ริมฝั่งตั้งแต่หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 ต.แม่อาย,หมู่ 9 ต.มะลิกา และ หมู่ 6 ต.แม่สาว นอกจากนี้ยังทะลักเข้าท่วมตลาด ร้านค้า และถนนที่อยู่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำอาย ทำให้การสัญจรในช่วงเช้าซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างหนัก
ด้านนางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อ.แม่อาย ได้นำสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) อ.แม่อาย ที่ 5 ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายข้าวของไปไว้บนพื้นที่สูงและพาชาวบ้านกลุ่มเปลาะบางออกจากจุดน้ำท่วม ขณะเดียวกันเทศบาล ต.แม่อาย ได้นำเครื่องจักรและกำลังพลนำเศษไม้จำนวนมากที่ไหลมาอุดตันบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำไหลผ่านสะดวก
ขณะที่ระดับดับน้ำในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านมาจากเขตรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เมื่อถึง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย ในเวลา 08.00 น.ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นและห่างจากจุดวิกฤติที่จะล้นฝั่งเพียงประมาณ 70 ซม.ส่งผลทำให้ทางสำนักงาน ปภ.จ.เชียงราย แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำถัดจาก อ.แม่อาย ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำกกอย่างใกล้ชิดแล้ว
ด้านพื้นที่หมู่บ้านหมอกเปา หมู่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย หลังมีฝนเกิดดินไถลตัวหรือสไลด์จำนวน 3 จุด คือบริเวณข้างวัดหมอกเปา หย่อมบ้านหมอกเปา ดินสไลด์ปิดถนน 2 ช่องทาง รถไม่สามารถสัญจรได้ และเส้นทางเชื่อมบ้านหมอกเปา–บ้านโป่งไฮ รถวิ่งได้เพียง 1 ช่องทาง รวมทั้งบริเวณฝายแม่สาว ปิดถนน 1 ช่องทาง มีต้นไม้ล้มทับสายไฟ 1 เส้น เสาไฟไม่ได้รับความเสียหาย ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่สาว ได้นำาเครื่องจักรเข้าเปิดทางได้เป็นบางจุดแล้ว.