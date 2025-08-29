เวียดนามจับตาพายุลูกใหม่ คาดภาคเหนือ-กลางฝนตกหนักถึงวันอาทิตย์

MGR ออนไลน์ - ศูนย์อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคกลางของประเทศจะมีฝนตกหนัก ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ โดยบางพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึง 600 มิลลิเมตร เนื่องจากพายุดีเปรสชันและร่องมรสุม
ตั้งแต่คืนวันศุกร์ (29) จนถึงวันเสาร์ (30) คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนรวม 50-100 มิลลิเมตร ครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำตอนเหนือและพื้นที่ตอนกลาง รวมถึงเมืองดานัง และบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตร
จังหวัดทางตอนกลางของประเทศตั้งแต่จ.แท็งฮว้า ไปจนถึงเมืองเว้ คาดว่าจะมีฝนตก 100-200 มิลลิเมตร โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 350 มิลลิเมตร
คาดว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง 100-200 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคกลาง และในเมืองดานัง
ระหว่างเมืองแท็งฮว้า และเมืองเว้ อาจมีปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่าง 150-350 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเฉพาะพื้นที่อาจสูงถึง 400 มิลลิเมตรในภาคเหนือ และ 600 มิลลิเมตรในภาคกลาง
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนามได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภูเขา รวมถึงน้ำท่วมในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ราบต่ำ
พายุดีเปรสชันกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้ และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น และอาจขึ้นฝั่งในจังหวัดทางตอนกลางของประเทศ ระหว่างจ.เหงะอาน และเมืองดานัง ในช่วงเย็นวันเสาร์
เมื่อต้นสัปดาห์ พายุคาจิกิ เป็นพายุลูกที่ 5 ที่เข้าสู่พื้นที่ทะเลเวียดนามตะวันออก (ทะเลจีนใต้) ในปีนี้ ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างทั่วภาคเหนือและภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในวันจันทร์และวันอังคาร
จนถึงวันพุธ ระดับน้ำท่วมยังไม่ลดในบางพื้นที่ของจ.แท็งฮว้า ที่บ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังยังคงจมอยู่ใต้น้ำ
ทางการกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ.