อิทธิ “บัวลอย” ฝนตกหนักทั่วจ.เลย น้ำป่าภูหลวงทะลักท่วมถนนอ.วังสะพุง รถเล็กสัญจรไม่ได้

เลย-อิทธิพลพายุ บัวลอย ทำฝนตกหนักพื้นที่อีสานตอนบนหนัก ขณะที่จังหวัดเลยฝนตกตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้ ล่าสุดอ.วังสะพุง น้ำท่วมถนนระหว่างตำบลหนองงิ้วไปยังตำบลเขาหลวง รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้ หน่วยงานรัฐเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลพายุ บัวลอย ได้พาดผ่านพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตอนเหนือ เช่นจังหวัดเลย เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 29 ก.ย.ต่อเนื่องจนมาถึงเช้าวันที่ 30 ก.ย. ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาภูหลวง ไหลทะลักท่วมถนนเชื่อมระหว่าง อ.วังสะพุง กับอ.ภูเรือ พื้นที่ตำบลหนองงิ้วไป ตำหนองเขาหลวง มีพื้นที่น้ำท่วมขังถนนจำนวน 5 จุด ตั้งแต่บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านเล้า บ้านตากแดด บ้านหนองงิ้ว ตำบลหนองงิ้ว
ล่าสุดนายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมถนนเส้นดังกล่าว และได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่ว่า อำเภอวังสะพุง ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นตำบลหนองงิ้วไปยังตำบลเขาหลวง ขณะนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นดังกล่าว สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางเจ้าหน้าที่กำลังสำรวจความเสียหายกับบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป